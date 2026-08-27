Công an Hà Nội triệt phá đường dây mua bán, san chiết tinh dầu ma tuý khoảng 100 tỷ đồng

ANTD.VN -Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh triệt phá thành công đường dây mua bán, san chiết trái phép tinh dầu chứa chất ma túy Etomidate núp bóng dưới dạng đầu Pod, thuốc lá điện tử với quy mô tiêu thụ trên toàn quốc.

Các đối tượng trong đường dây tội phạm

Bóc gỡ đường dây ma túy xuyên quốc gia

Qua tài liệu điều tra thu thập được, bước đầu lực lượng Công an xác định đường dây tội phạm này do Ngô Thị Trang (SN 1990; trú tại phường Võ Cường, TP Bắc Ninh) cầm đầu. Trang đã cấu kết với các đối tượng Hoàng Văn Khuê (SN 1992) cùng vợ là Phạm Thị Nhàn (SN 1993, đều trú tại TP Hải Phòng) để mua bán trái phép chất ma túy Etomidate ở thể rắn.

Sau khi san chiết thành tinh dầu ma túy, các đối tượng tuồn về Việt Nam và liên kết với Nguyễn Thị Lệ (SN 2000; trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh), Phạm Ngọc Duy (SN 1995; trú tại xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh) và Nguyễn Thị Hoài (SN 1985; trú tại xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình) để tiêu thụ ma túy Etomidate cùng các dụng cụ sử dụng.

Khi có nguồn hàng, Nguyễn Thị Hoài tiếp tục phân công mạng lưới chân rết gồm: Bùi Lương Đại (SN 1990; trú tại Tuyên Quang), Đặng Văn Minh (SN 1993; trú tại Lạng Sơn), Nguyễn Quang Linh (SN 2000; trú tại Lạng Sơn), Đỗ Thị Huyền Trang (SN 2003; trú tại Hải Phòng), Đỗ Văn Quang (SN 1999; trú tại Hải Phòng, hiện ở phường Yên Sở, Hà Nội), Nguyễn Tuấn Hoàng (SN 1993), Đỗ Thị Lệ (SN 1983), cùng trú tại phường Phúc Đồng, Hà Nội và Đào Đình Thiêm (SN 2003; trú tại tỉnh Phú Thọ).

Cơ quan điều tra lấy lời khai các đối tượng

Nhóm đối tượng này đã thực hiện hành vi mua bán trái phép hàng trăm lít dung dịch chứa ma túy Etomidate, từ 20.000 đến 50.000 đầu hút thuốc lá điện tử cùng hàng trăm nghìn vỏ Pod, đầu đốt, phụ kiện. Sản phẩm ma túy núp bóng này được phân phối tới hàng nghìn người sử dụng thông qua mạng lưới tiêu thụ rộng khắp cả nước. Tiến hành kiểm tra tài khoản giao dịch ngân hàng của các đối tượng, cơ quan điều tra xác định số tiền giao dịch trung bình khoảng 100 tỷ đồng, doanh thu bất hợp pháp ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng.

Đồng loạt đột kích, bắt giữ 47 đối tượng

Ngày 1/8/2026, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã triển khai đồng loạt các tổ công tác áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành khám xét khẩn cấp 9 địa điểm (gồm 4 điểm tại Hà Nội, 3 điểm tại Quảng Ninh, 1 điểm tại Bắc Ninh, 1 điểm tại Lạng Sơn), đồng thời triệu tập 47 đối tượng liên quan về trụ sở để đấu tranh làm rõ.

Tại thời điểm khám xét, lực lượng Công an đã phát hiện và thu giữ: 7 chai nhựa có thể tích 2.450ml chứa dung dịch ma túy; 650 đầu hút bằng nhựa chứa 570ml dung dịch (qua giám định sơ bộ kết luận chứa ma túy loại Etomidate); Khoảng 12.000 đầu hút, 35.000 vỏ đựng, 1.150 máy hút sử dụng để hút ma túy; Phong tỏa số tiền 3,5 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng cùng nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Cảnh báo mức độ nguy hại của ma túy Etomidate

Etomidate là chất ma túy có khả năng tác động rất mạnh đến hệ thần kinh trung ương. Người sử dụng có thể xuất hiện các biểu hiện rối loạn nhận thức, mất khả năng kiểm soát hành vi, ảo giác, suy giảm trí nhớ và tổn thương sức khỏe nghiêm trọng. Việc sử dụng kéo dài sẽ dẫn đến tình trạng lệ thuộc (nghiện), ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng chuyên án để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.