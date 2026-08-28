Điều tra vụ việc có dấu hiệu cướp tài sản tại Bắc Ninh

ANTD.VN - Công an phường Song Liễu và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9- Bắc Ninh điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu “Cướp tài sản”, liên quan đến nhóm thanh thiếu niên.

Cơ quan chức năng dựng lại hiện trường xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến khoản tiền Nguyễn Văn H. (SN 2010) nợ Nguyễn Anh Đ. (SN 2008).

Tối 25/8/2026, nhóm của Nguyễn Anh Đ phát hiện Nguyễn Văn H đang ở một quán nước trên địa bàn phường Song Liễu nên cả nhóm vào gặp H. để nói chuyện, giải quyết việc vay nợ.

Do không thống nhất được việc trả nợ, nhóm của Đ. cùng Nguyễn Văn H. di chuyển đến một khu đất trống thuộc khu đô thị Khai Sơn, phường Song Liễu. Tại đây, do H. không có tiền trả nợ, nhóm của Đ. đã dùng vũ lực và chiếm đoạt điện thoại của H.

Ngày 26/8/2026, Nguyễn Anh Đ. cùng những người liên quan đã đến Công an phường Song Liễu đầu thú.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 9 – Bắc Ninh đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan điều tra và Công an phường Song Liễu tiến hành xác minh ban đầu, đồng thời kiểm sát việc thu thập tài liệu, chứng cứ nhằm làm rõ diễn biến vụ việc, tính chất và mức độ hành vi của từng người liên quan.

Qua xác minh sơ bộ, vụ việc có dấu hiệu của tội “Cướp tài sản”, với tình tiết định khung liên quan đến người dưới 16 tuổi.

Hiện Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.