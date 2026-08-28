An ninh Thủ đô
Trật tự đô thị Chính trị - Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Sống ở Hà Nội Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Pháp luật

Điều tra vụ việc có dấu hiệu cướp tài sản tại Bắc Ninh

0 bình luận
A.N

ANTD.VN - Công an phường Song Liễu và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9- Bắc Ninh điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu “Cướp tài sản”, liên quan đến nhóm thanh thiếu niên.

32994-1024x768.jpg
Cơ quan chức năng dựng lại hiện trường xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến khoản tiền Nguyễn Văn H. (SN 2010) nợ Nguyễn Anh Đ. (SN 2008).

Tối 25/8/2026, nhóm của Nguyễn Anh Đ phát hiện Nguyễn Văn H đang ở một quán nước trên địa bàn phường Song Liễu nên cả nhóm vào gặp H. để nói chuyện, giải quyết việc vay nợ.

Do không thống nhất được việc trả nợ, nhóm của Đ. cùng Nguyễn Văn H. di chuyển đến một khu đất trống thuộc khu đô thị Khai Sơn, phường Song Liễu. Tại đây, do H. không có tiền trả nợ, nhóm của Đ. đã dùng vũ lực và chiếm đoạt điện thoại của H.

Ngày 26/8/2026, Nguyễn Anh Đ. cùng những người liên quan đã đến Công an phường Song Liễu đầu thú.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 9 – Bắc Ninh đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan điều tra và Công an phường Song Liễu tiến hành xác minh ban đầu, đồng thời kiểm sát việc thu thập tài liệu, chứng cứ nhằm làm rõ diễn biến vụ việc, tính chất và mức độ hành vi của từng người liên quan.

Qua xác minh sơ bộ, vụ việc có dấu hiệu của tội “Cướp tài sản”, với tình tiết định khung liên quan đến người dưới 16 tuổi.

Hiện Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ khóa:

#cướp tài sản

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng