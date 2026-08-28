Người điều khiển ô tô có nồng độ cồn, gây tai nạn bị khởi tố

ANTD.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phan Vinh Quang (SN 2006), trú tại xã Tả Van, tỉnh Lào Cai về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai làm việc với Phan Vinh Quang

Khoảng 4h15 ngày 24/8/2026, tại nút giao giữa đường Chiềng On và đường Trần Hưng Đạo (Quốc lộ 4E), thuộc phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô do Phan Vinh Quang điều khiển và một xe mô tô. Vụ tai nạn khiến người điều khiển xe mô tô tử vong tại chỗ, hai phương tiện hư hỏng nặng.

Kết quả xác minh ban đầu xác định, Phan Vinh Quang điều khiển xe ô tô khi trong hơi thở có nồng độ cồn 0,722 mg/l; không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đến đường giao nhau không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, dẫn đến đâm va với xe mô tô do anh Bùi Tố H điều khiển.

Quá trình xác minh cho thấy, Phan Vinh Quang làm nghề lái xe taxi, công việc đòi hỏi người điều khiển phương tiện phải chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông, bảo đảm an toàn cho hành khách và những người cùng tham gia giao thông. Tuy nhiên, trong vụ việc này, việc điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn và không chấp hành các quy định về giao thông đường bộ đã dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Căn cứ tài liệu, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phan Vinh Quang về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Qua vụ việc, cơ quan Công an tiếp tục khuyến cáo người điều khiển phương tiện, đặc biệt là người hành nghề lái xe kinh doanh vận tải, cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông; tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, chấp hành tín hiệu đèn giao thông và các quy tắc nhường đường.