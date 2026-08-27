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Pháp luật

Phát hiện hơn 1,3 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

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A.N

ANTD.VN - Công an phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 8 phát hiện, xử lý hơn 1,3 tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

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Số hàng hóa cơ quan công an thu giữ

Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh bắc Ninh về đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2026, ngày 25/8, Công an phường Võ Cường phối hợp Đội Quản lý thị trường số 8 kiểm tra, phát hiện một cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Võ Cường phát hiện tổ dân phố số 6 có cơ sở kinh doanh các sản phẩm động vật nghi không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đơn vị xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra. Qua đó phát hiện tại cơ sở kinh doanh của chị V.T.L. (sinh năm 1989), trú tại địa chỉ trên có hơn 5,6 tấn thực phẩm gồm: Chân, cổ, cánh, đầu, lòng, mề, tim gà và đầu vịt đang được lưu trữ tại kho.

Tại thời điểm kiểm tra, chị L. xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc đối với 4,3 tấn thực phẩm; số còn lại, không cung cấp được các giấy tờ liên quan theo quy định. Vụ việc đã được lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính.

Cùng ngày, Đội Quản lý thị trường số 8 ra quyết định xử phạt hành chính 24,5 triệu đồng đối với chị L. và buộc tiêu hủy toàn bộ 1,36 tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ nêu trên.

Từ khóa:

#thực phẩm #Võ Cường

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