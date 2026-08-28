Giao xe cho con chưa đủ tuổi đi học, phụ huynh có thể bị phạt đến 10 triệu đồng

ANTD.VN - Năm học mới bắt đầu, phụ huynh cần kiểm tra tuổi của con và thông số phương tiện trước khi giao xe, tránh nhầm xe đạp điện với xe gắn máy, xe mô tô.

Những ngày đầu năm học mới, hình ảnh học sinh tự đi xe đến trường trở nên quen thuộc. Với nhiều gia đình, đặc biệt ở khu vực xa trường, xe điện hoặc xe máy dung tích nhỏ là phương tiện thuận tiện để con chủ động đi học.

Nhưng một câu nói tưởng rất đơn giản như “xe điện thì học sinh đi được” có thể dẫn đến vi phạm.

Trên thị trường hiện nay, nhiều mẫu xe có kiểu dáng gần như giống nhau nhưng pháp luật lại xếp vào những nhóm phương tiện khác nhau. Có chiếc được xác định là xe đạp điện, có chiếc là xe gắn máy chạy điện, thậm chí có mẫu thuộc nhóm xe mô tô phải có giấy phép lái xe.

Vì vậy, trước khi trao chìa khóa cho con, điều phụ huynh cần kiểm tra không chỉ là “con bao nhiêu tuổi”, mà còn là chiếc xe thuộc loại phương tiện nào.

Hình minh họa tạo bởi AI.

Dưới 16 tuổi không được điều khiển xe gắn máy

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ hiện hành, người đủ 16 tuổi trở lên mới được điều khiển xe gắn máy.

Xe gắn máy là xe hai hoặc ba bánh chạy bằng động cơ, có vận tốc thiết kế không lớn hơn 50 km/h. Nếu sử dụng động cơ nhiệt, dung tích làm việc hoặc dung tích tương đương không lớn hơn 50 cm³; nếu sử dụng động cơ điện, công suất động cơ không lớn hơn 4 kW.

Do đó, một học sinh 15 tuổi dù chiếc xe có dung tích 50 cm³ hoặc được cửa hàng gọi là “xe máy điện cho học sinh” vẫn chưa đủ tuổi điều khiển nếu phương tiện thực tế thuộc nhóm xe gắn máy.

Ngược lại, khi học sinh đã đủ 16 tuổi và phương tiện đúng là xe gắn máy theo tiêu chuẩn trên thì về điều kiện tuổi, các em được phép điều khiển.

Đây là điểm phụ huynh cần đặc biệt lưu ý bởi cách gọi thương mại của chiếc xe không quyết định loại phương tiện theo pháp luật.

16 tuổi không có nghĩa được lái mọi loại xe máy

Một hiểu nhầm khá phổ biến là “đủ 16 tuổi thì được đi xe máy”.

Cách hiểu này chưa chính xác.

Người đủ 16 tuổi được điều khiển xe gắn máy, chứ chưa đủ điều kiện để lái xe mô tô thuộc nhóm phải có giấy phép lái xe.

Ví dụ, một học sinh 16 hoặc 17 tuổi có thể điều khiển xe gắn máy động cơ xăng đáp ứng giới hạn theo quy định hoặc xe gắn máy chạy điện đáp ứng giới hạn tốc độ, công suất.

Nhưng nếu chiếc xe thuộc nhóm xe mô tô thì người điều khiển phải đáp ứng điều kiện tuổi và giấy phép lái xe tương ứng.

Người từ đủ 18 tuổi mới được cấp giấy phép lái xe hạng A1 hoặc A.

Trong đó, giấy phép hạng A1 dành cho xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh đến 125 cm³ hoặc công suất động cơ điện đến 11 kW; hạng A áp dụng đối với nhóm xe mô tô hai bánh có dung tích hoặc công suất lớn hơn theo quy định và bao gồm phương tiện thuộc hạng A1.

Nói cách khác, học sinh 16–17 tuổi không thể lấy lý do xe “chỉ hơn 50 phân khối một chút” để điều khiển xe mô tô.

Xe đạp điện lại là một câu chuyện khác

Điểm gây nhầm nhiều nhất nằm ở hai khái niệm “xe đạp điện” và “xe máy điện”.

Theo quy định hiện hành, xe đạp máy, bao gồm xe đạp điện, thuộc nhóm xe thô sơ.

Xe đạp điện có trợ lực từ động cơ, nguồn động lực từ động cơ phải ngắt khi người điều khiển dừng đạp hoặc khi xe đạt tốc độ 25 km/h.

Pháp luật hiện hành không đặt điều kiện “phải đủ 16 tuổi” đối với người điều khiển xe đạp điện như đối với xe gắn máy.

Vì vậy, học sinh dưới 16 tuổi có thể sử dụng xe đạp điện đúng chuẩn. Tuy nhiên, các em vẫn phải chấp hành quy tắc giao thông, sử dụng mũ bảo hiểm trong trường hợp pháp luật quy định và được gia đình hướng dẫn kỹ năng đi đường an toàn.

Điều đáng lo là nhiều chiếc xe được người bán hoặc người sử dụng gọi chung là “xe đạp điện”, nhưng thực tế có thể không đáp ứng định nghĩa này.

Đừng nhìn bàn đạp để kết luận ngay là xe đạp điện

Một số mẫu xe điện có bàn đạp nhưng công suất, tốc độ hoặc cơ chế vận hành thực tế lại không đơn giản giống xe đạp trợ lực.

Do vậy, phụ huynh không nên chỉ nhìn hình dáng bên ngoài hoặc nghe nhân viên bán hàng giới thiệu “xe dành cho học sinh” rồi quyết định mua.

Trước khi giao xe cho con, nên yêu cầu kiểm tra các thông số trong hồ sơ kỹ thuật của phương tiện, tối thiểu gồm:

Thông tin cần kiểm tra Vì sao quan trọng? Vận tốc thiết kế tối đa Giúp xác định nhóm phương tiện Công suất động cơ điện Phân biệt xe gắn máy với xe có công suất lớn hơn Dung tích xi-lanh Quan trọng với xe sử dụng động cơ xăng Phân loại phương tiện Không phụ thuộc tên gọi quảng cáo Xe có phải đăng ký, gắn biển số không Giúp nhận diện xe cơ giới Có yêu cầu GPLX không Quyết định học sinh có đủ điều kiện điều khiển

Nếu phương tiện có công suất hoặc tốc độ vượt giới hạn của xe gắn máy thì việc gọi nó là “xe điện học sinh” không làm thay đổi yêu cầu pháp luật.

Có thể nhớ nhanh theo độ tuổi thế nào?

Phụ huynh có thể tham khảo cách phân biệt cơ bản sau:

Độ tuổi Loại phương tiện cần lưu ý Dưới 16 tuổi Có thể sử dụng xe đạp, xe đạp máy/xe đạp điện đúng chuẩn; không được điều khiển xe gắn máy Từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi Có thể điều khiển xe gắn máy; chưa đủ tuổi để được cấp GPLX hạng A1, A Từ đủ 18 tuổi Có thể được cấp GPLX phù hợp để điều khiển xe mô tô nếu đáp ứng các điều kiện khác

Bảng trên chỉ giúp nhận diện nhanh theo tuổi. Khi quyết định giao xe, vẫn phải đối chiếu chính xác thông số kỹ thuật của phương tiện.

Học sinh 16 tuổi đi xe 50 cm³ có cần bằng lái?

Nếu phương tiện đúng là xe gắn máy theo quy định, người đủ 16 tuổi trở lên không phải có giấy phép lái xe.

Tuy nhiên, phương tiện vẫn phải có chứng nhận đăng ký xe và bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực theo quy định.

Người điều khiển cũng phải hiểu quy tắc giao thông, có kỹ năng điều khiển phương tiện và đáp ứng các điều kiện liên quan.

Đối với học sinh THPT, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, pháp luật còn quy định việc tổ chức hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn. Nhà trường và gia đình có trách nhiệm phối hợp để học sinh không điều khiển xe khi chưa đáp ứng điều kiện theo quy định.

Do đó, câu hỏi của phụ huynh không nên dừng ở “xe này có cần bằng lái không”, mà nên là:

Con đã đủ tuổi chưa, xe có đúng loại được phép điều khiển không và con đã có kỹ năng đi xe an toàn chưa?

Học sinh chưa đủ tuổi tự lái xe bị xử lý thế nào?

Theo quy định xử phạt hiện hành, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và các phương tiện tương tự thuộc trường hợp bị phạt cảnh cáo.

Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi-lanh từ 50 cm³ trở lên hoặc thuộc trường hợp xe điện tương ứng theo quy định có thể bị phạt tiền từ 400.000 đến 600.000 đồng.

Nhưng khoản phạt với học sinh chưa phải vấn đề lớn nhất.

Nếu chiếc xe do cha mẹ hoặc người khác giao cho em khi biết em chưa đủ điều kiện điều khiển, chủ phương tiện cũng có thể bị xử lý.

Cha mẹ giao xe cho con chưa đủ điều kiện có thể bị phạt tới 10 triệu đồng

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định chủ xe mô tô, xe gắn máy và các phương tiện tương tự giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông có thể bị xử phạt.

Đối với chủ phương tiện là cá nhân, mức phạt hiện hành là 8–10 triệu đồng.

Nếu chủ phương tiện là tổ chức, mức phạt là 16–20 triệu đồng.

Quy định này có ý nghĩa rất thực tế trong mùa tựu trường.

Một phụ huynh biết con 15 tuổi nhưng vẫn đưa chìa khóa xe gắn máy để con tự đi học có thể không chỉ khiến con bị xử lý mà bản thân chủ phương tiện cũng có thể chịu chế tài.

Tương tự, con 16–17 tuổi nhưng cha mẹ giao xe mô tô thuộc loại phải có GPLX cũng có thể phát sinh trách nhiệm của người giao xe.

“Con tự lấy chìa khóa” có đồng nghĩa cha mẹ không liên quan?

Không thể kết luận chỉ dựa vào câu nói này.

Pháp luật xử lý cả hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Vì vậy, cơ quan chức năng sẽ xem xét tình tiết thực tế: ai là chủ hoặc người quản lý phương tiện, người lớn có biết việc học sinh thường xuyên lấy xe đi hay không, có ngăn cản hay để mặc, xe được sử dụng trong hoàn cảnh nào…

Phụ huynh không nên coi việc “không trực tiếp đưa chìa khóa” là cách mặc nhiên loại trừ trách nhiệm.

Cách an toàn nhất vẫn là quản lý phương tiện trong gia đình và không để con sử dụng chiếc xe vượt quá điều kiện tuổi, GPLX hoặc điều kiện khác mà pháp luật yêu cầu.

Tai nạn nghiêm trọng, người giao xe còn có thể đối mặt trách nhiệm hình sự

Câu chuyện sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều nếu việc giao xe cho người không đủ điều kiện dẫn đến tai nạn gây hậu quả lớn.

Bộ luật Hình sự hiện hành quy định tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Người giao xe mà biết rõ người được giao không đủ điều kiện và hành vi sau đó gây thiệt hại đến mức luật định có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngay trong năm 2026 đã có những trường hợp chủ phương tiện bị khởi tố sau khi giao xe mô tô cho con chưa đủ tuổi, chưa có GPLX và người con sau đó gây tai nạn làm người khác bị thương nặng.

Ở khung cơ bản, nếu hậu quả làm chết người, gây thương tích ở mức luật định hoặc gây thiệt hại tài sản từ mức luật quy định, người giao xe có thể bị phạt tiền hoặc cải tạo không giam giữ. Hậu quả nghiêm trọng hơn có thể dẫn tới hình phạt tù.

Vì thế, trao chìa khóa xe cho con không đơn giản là quyết định trong phạm vi gia đình.

Đó còn là trách nhiệm pháp lý của người đang quản lý phương tiện.

Nhà trường và gia đình đều có trách nhiệm

Quy định hiện hành đặt trách nhiệm phối hợp khá rõ giữa nhà trường và gia đình học sinh.

Trường THPT và cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức cho học sinh, gia đình ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; trong đó có nội dung không điều khiển xe mô tô khi chưa đủ điều kiện, không giao xe cho học sinh khi chưa đủ điều kiện.

Gia đình có trách nhiệm phối hợp giáo dục kiến thức giao thông, hướng dẫn kỹ năng và thường xuyên trao đổi với nhà trường về việc chấp hành của con em.

Điều đáng chú ý là an toàn giao thông không nên dừng ở một tờ cam kết đầu năm.

Một học sinh có thể thuộc lòng quy định nhưng vẫn gặp nguy hiểm nếu chưa biết phanh đúng cách khi đường trơn, xử lý xe tải đi cạnh, quan sát điểm mù, đi qua nút giao hay kiểm soát tốc độ khi xuống dốc.

Đối với các địa bàn miền núi, đường nhiều đèo dốc, khúc cua và thời tiết thất thường, kỹ năng thực tế càng quan trọng.

5 câu hỏi cha mẹ nên trả lời trước khi trao chìa khóa

Trước ngày con tự đi xe đến trường, phụ huynh nên tự kiểm tra:

Một là, con đã đủ tuổi điều khiển loại xe này chưa?

Không lấy lớp học làm căn cứ. Hai học sinh cùng lớp có thể khác tuổi nhiều tháng.

Hai là, chiếc xe thực sự là xe đạp điện, xe gắn máy hay xe mô tô?

Đọc giấy tờ và thông số kỹ thuật, không chỉ nhìn kiểu dáng.

Ba là, phương tiện có yêu cầu GPLX không?

Nếu có, học sinh phải đủ tuổi và có giấy phép phù hợp.

Bốn là, xe có đầy đủ đăng ký, biển số và bảo hiểm bắt buộc trong trường hợp pháp luật yêu cầu không?

Xe “mới mua chưa kịp làm giấy” không phải lý do để tham gia giao thông trái quy định.

Năm là, con có thực sự đủ kỹ năng đi một mình?

Biết chạy xe trong ngõ không đồng nghĩa đã đủ khả năng xử lý giao thông đông đúc, trời mưa, đường tối hoặc tình huống bất ngờ.

Món quà đầu năm học tốt nhất không phải lúc nào cũng là chiếc xe mạnh hơn

Khi con bước vào THPT, nhiều gia đình muốn đổi một chiếc xe mới để việc đi học thuận tiện hơn. Tâm lý chọn xe “đi được lâu”, “sau này đủ tuổi vẫn dùng” rất dễ dẫn đến việc mua phương tiện vượt điều kiện hiện tại của con.

Một chiếc xe phù hợp phải bắt đầu từ độ tuổi và khả năng điều khiển của người sử dụng, không phải từ công suất cao hay thiết kế đẹp.

Nếu đã mua một chiếc xe mà con chưa đủ điều kiện điều khiển, lựa chọn đúng không phải là “đi tạm vài tháng chắc không sao”, mà là chờ đến khi đủ điều kiện hoặc sử dụng phương án đi lại khác.

Mùa tựu trường cũng là thời điểm mật độ phương tiện quanh trường học tăng cao. Chỉ một quyết định giao nhầm xe có thể kéo theo tiền phạt, tai nạn và những hậu quả pháp lý lớn hơn rất nhiều.

Trước khi trao chìa khóa, cha mẹ nên dành vài phút đọc thông số của xe và kiểm tra lại tuổi của con. Đó là một việc nhỏ, nhưng có thể quyết định sự an toàn của cả hành trình đến trường.