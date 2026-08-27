ANTD.VN - Thực hiện chỉ đạo của Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Hà Nội và Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường phục vụ Tết Trung thu năm 2026, Đội QLTT số 2 đã tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý hàng hóa vi phạm.

Theo thông tin từ Đội QLTT số 2, Cục QLTT Hà Nội, tính đến ngày 27-8-2026, đơn vị đã triển khai kiểm tra 8 vụ việc, phạt số tiền hơn 102 triệu đồng, trong đó số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 47,5 triệu đồng; trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy lên tới 55 triệu đồng.

Hà Nội phát hiện, xử lý nhiều hàng hóa vi phạm trước Tết Trung thu 2026

Đáng chú ý, trong số hàng hóa vi phạm bị xử lý có nhiều mặt hàng hướng tới nhóm người tiêu dùng là trẻ em, đặc biệt là đồ chơi và thực phẩm phục vụ Tết Trung thu. Lực lượng chức năng đã buộc tiêu hủy 579 sản phẩm đồ chơi trẻ em và 871 sản phẩm bánh kẹo, bánh Trung thu.

Chủ động kiểm soát hàng hóa trước mùa Trung thu

Thời điểm cận Tết Trung thu, nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng bánh kẹo, bánh Trung thu, đồ chơi trẻ em và nhiều sản phẩm phục vụ vui chơi, giải trí tăng cao. Đây cũng là thời điểm thị trường có nguy cơ phát sinh các hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng không bảo đảm chất lượng hoặc vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Không để hàng vi phạm len lỏi vào thị trường

Trước thực tế đó, việc kiểm tra, kiểm soát thị trường được Đội QLTT số 2 xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hàng hóa vi phạm từ khâu lưu thông đến kinh doanh, qua đó bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Đối với mặt hàng bánh Trung thu, bánh kẹo, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, nhãn hàng hóa, hạn sử dụng và các điều kiện liên quan đến an toàn thực phẩm. Trong khi đó, đối với đồ chơi trẻ em, việc kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện các sản phẩm không bảo đảm điều kiện lưu thông, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn của trẻ.

Không để hàng vi phạm len lỏi vào thị trường

Kết quả kiểm tra, xử lý bước đầu cho thấy công tác kiểm soát thị trường trước Tết Trung thu cần tiếp tục được triển khai quyết liệt, thường xuyên. Bên cạnh việc xử lý vi phạm, các biện pháp kiểm tra còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.

Đội QLTT số 2 cho biết sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường phục vụ Tết Trung thu năm 2026; chủ động nắm tình hình, tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh, điểm tập kết, lưu thông hàng hóa và tập trung vào những mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ cao trong dịp này.

Cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng, người tiêu dùng cũng được khuyến cáo lựa chọn bánh Trung thu, bánh kẹo, đồ chơi trẻ em tại những cơ sở kinh doanh uy tín; chú ý kiểm tra nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng và các thông tin liên quan trước khi mua. Việc chủ động kiểm soát từ cả cơ quan chức năng và người tiêu dùng sẽ góp phần hạn chế hàng hóa vi phạm, bảo đảm một mùa Trung thu an toàn, lành mạnh.