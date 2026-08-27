Phối hợp xử lý cơ sở kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc

ANTD.VN - Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Vĩnh Thanh, Hà Nội phát hiện một cơ sở kinh doanh tại thôn Ngọc Giang có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đơn vị đã phối hợp Đội Quản lý thị trường số 9 kiểm tra, xác minh, qua đó xử phạt doanh nghiệp vi phạm 12 triệu đồng và tịch thu toàn bộ hàng hóa vi phạm.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại cơ sở

Qua công tác quản lý, nắm tình hình hoạt động kinh doanh trên địa bàn, Công an xã Vĩnh Thanh phát hiện tại thôn Ngọc Giang có một cơ sở kinh doanh các mặt hàng như thắt lưng, ví da... với diện tích khoảng 150m².

Quá trình xác minh cho thấy, cơ sở nhập hàng hóa từ Trung Quốc, sau đó phân phối, kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, TikTok... Tuy nhiên, một số hàng hóa tại cơ sở có dấu hiệu không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ theo quy định.

Trước tình hình trên, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm, Công an xã Vĩnh Thanh đã phối hợp Đội Quản lý thị trường số 9 - Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tiến hành xác minh, kiểm tra cơ sở kinh doanh.

Kết quả kiểm tra xác định, doanh nghiệp có hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Các lực lượng chức năng đã lập hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Căn cứ kết quả kiểm tra, ngày 17-8-2026, Đội Quản lý thị trường số 9 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Laser Top, có trụ sở tại thôn Ngọc Giang, xã Vĩnh Thanh, thành phố Hà Nội, về hành vi “Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ”.

Hành vi vi phạm của doanh nghiệp được xác định theo điểm c khoản 1 Điều 17 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26-8-2020 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị định số 24/2025/NĐ-CP ngày 21-2-2025 của Chính phủ.

Với hành vi trên, Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Laser Top bị xử phạt 12 triệu đồng. Đồng thời, lực lượng chức năng tịch thu tang vật vi phạm là các sản phẩm không nhãn hiệu, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ theo quy định.

Việc kịp thời phát hiện và xử lý cơ sở kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ cho thấy sự chủ động của Công an xã Vĩnh Thanh trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, nhất là đối với hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa trên cả môi trường truyền thống và các nền tảng thương mại điện tử.

Thời gian tới, Công an xã Vĩnh Thanh tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý những trường hợp có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần phòng ngừa hàng hóa không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, đồng thời giữ gìn trật tự trong hoạt động thương mại trên địa bàn.