Công khai hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh để phụ huynh giám sát

ANTD.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị yêu cầu minh bạch thông tin về suất ăn học sinh, hình ảnh thực phẩm, khay ăn thực tế để phụ huynh dễ dàng giám sát và nâng cao an toàn thực phẩm trong trường học.

Trường học phải công khai hình ảnh suất ăn, khay ăn thực tế hàng ngày.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 14/8/2026 về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục.

Trong đó yêu cầu các cơ sở giáo dục phải thực hiện minh bạch, công khai thông tin hàng ngày với phụ huynh học sinh (qua bảng tin, website, ứng dụng công nghệ, nhóm liên lạc trực tuyến) về đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu, hình ảnh thực phẩm, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh để phụ huynh có cơ sở theo dõi, giám sát.

Tạo điều kiện và cơ chế để ban đại diện cha mẹ học sinh trong các cơ sở giáo dục tham gia giám sát nguồn thực phẩm, quá trình chia suất ăn, tham gia kiểm chứng và đánh giá chất lượng bữa ăn cùng giáo viên, học sinh; tiến hành test nhanh (nếu có đủ điều kiện) đối với các nhóm nguyên liệu, thực phẩm nguy cơ cao và kiểm tra khu vực chế biến. Đối với trường hợp sử dụng suất ăn từ bên ngoài, ban đại diện cha mẹ học sinh có thể đề nghị người đứng đầu cơ sở giáo dục chủ trì tổ chức các đoàn kiểm tra trực tiếp tại nơi chế biến của đơn vị cung cấp.

Chỉ thị nêu thời gian qua, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục đã được các bộ, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục quan tâm thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, còn nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trong các cơ sở giáo dục, tác động tiêu cực sức khoẻ, tâm lý học sinh, sinh viên, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động giáo dục.

Nguyên nhân chủ yếu là do việc tổ chức bảo đảm an toàn thực phẩm của một số cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý liên quan chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, thiếu kiểm tra, giám sát thường xuyên; nhiều trường hợp sử dụng thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ dẫn đến không bảo đảm an toàn, gây ngộ độc thực phẩm; công tác phát hiện, xử lý vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục chưa được chú trọng, chưa có nhiều vụ việc mang tính cảnh tỉnh, răn đe; chưa thực sự đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện.

Để tăng tính răn răn đe, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổng rà soát, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; hành vi thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý an toàn thực phẩm gây hậu quả nghiêm trọng, "cắt xén" khẩu phần, suất ăn học đường.

Đấu tranh, xử lý một số vụ việc mang tính "cảnh tỉnh" răn đe; tiếp tục tập trung công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc về an toàn thực phẩm và liên quan đến an toàn thực phẩm thuộc diện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thông qua xây dựng hệ thống đường dây nóng, Zalo OA an ninh, ứng dụng VNelD.