Dâng lên Bác những chiến công nhân dịp đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

ANTD.VN - Ngày 15-8-2026, tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức Lễ báo công dâng Bác nhân dịp đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, cán bộ, chiến sĩ Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế đã dâng hoa, dâng hương, kính cẩn tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và báo cáo với Người về những thành tích, chiến công nổi bật của đơn vị trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Trang trọng lễ báo công dâng Bác của cán bộ, chiến sĩ Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

Cách đây gần 60 năm, ngày 19/12/1967, Đội 4 - Cục Cảnh vệ được thành lập, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các hội nghị, mít tinh, chiêu đãi, liên hoan và các sự kiện quan trọng do Đảng, Nhà nước tổ chức. Đây là dấu mốc chính thức đánh dấu sự ra đời của đơn vị tiền thân trực tiếp của Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế ngày nay.

Từ những ngày đầu đầy khó khăn, gian khổ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của đơn vị luôn khắc ghi lời dạy của Bác, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; nêu cao tinh thần cảnh giác, mưu trí, dũng cảm, tận tụy, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh lễ báo công

Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dưới mưa bom, bão đạn của kẻ thù, CBCS Đội 4 - Cục Cảnh vệ đã không quản ngại hy sinh, gian khổ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các hội nghị lớn, các đoàn khách “đặc biệt” của Đảng, Nhà nước; nhiều cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu kiên cường, có người anh dũng hy sinh để bảo vệ tính mạng của đối tượng cảnh vệ. Những tấm gương ấy mãi là biểu tượng sáng ngời về lòng trung thành, tinh thần trách nhiệm và phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ Cảnh vệ Công an nhân dân.

Đất nước thống nhất, bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, yêu cầu, nhiệm vụ công tác cảnh vệ ngày càng cao. Phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, cán bộ, chiến sĩ Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, không ngừng đổi mới phương pháp công tác, nâng cao chất lượng nghiệp vụ, quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn đối tượng cảnh vệ.

Thượng tá Trần Thế Việt, Trưởng phòng Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế thay mặt CBCS đơn vị báo cáo thành tích trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đặc biệt, từ năm 2015 đến nay, trong điều kiện biên chế còn thiếu, khối lượng công việc ngày càng lớn, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng nặng nề, đơn vị đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, nắm chắc tình hình, khảo sát, xây dựng phương án, triển khai lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn hàng nghìn địa điểm hoạt động của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; hơn 1.300 sự kiện đặc biệt quan trọng và trên 700 đoàn khách quốc tế có chế độ cảnh vệ đến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Trong đó, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã góp phần bảo đảm an ninh, an toàn nhiều sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước như các kỳ Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội; Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Lễ Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; các hội nghị quốc tế lớn như Hội nghị cấp cao ASEAN, APEC, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc, Diễn đàn Tương lai ASEAN; đồng thời bảo vệ tuyệt đối an toàn các nguyên thủ quốc gia đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đoàn vào Lăng viếng Bác

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội từ năm 2015 đến năm 2025, ngày 9/7/2026, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định số 1126/QĐ-CTN phong tặng Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, CBCS Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế nguyện tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; giữ vững bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất; không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.