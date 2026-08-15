Khai giảng chung trên cả nước sáng ngày 5-9

ANTD.VN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027 với điểm nhấn khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.

Sáng 5/9/2026, các cơ sở giáo dục trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027. Điểm nhấn của Lễ khai giảng năm nay là khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đủ điều kiện.

Theo kế hoạch, từ 8h00 đến 8h45, Lễ khai giảng năm học 2026-2027 được tổ chức thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Chương trình gồm chào cờ, hát Quốc ca; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; báo cáo của Bộ GDĐT; phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nghi thức đánh trống khai giảng năm học 2026-2027.

Mỗi tỉnh, thành phố bố trí một điểm cầu chính do địa phương lựa chọn, lãnh đạo địa phương chủ trì. Tại các địa phương có trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới đất liền đủ điều kiện khánh thành, một trường được lựa chọn làm điểm cầu chính; các trường tổ chức khánh thành còn lại kết nối với điểm cầu chính của địa phương.

Ngoài các điểm cầu chính, Bộ GDĐT lựa chọn một số cơ sở giáo dục đại diện cho các cấp học, trình độ đào tạo, loại hình trường và vùng miền để tham gia chương trình. Các cơ sở giáo dục còn lại tham dự chương trình chung qua kết nối trực tuyến hoặc theo dõi trên VTV1, VOV1, phù hợp với điều kiện thực tế.

Bộ GDĐT yêu cầu Lễ khai giảng được tổ chức trang trọng, an toàn, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế; nội dung ngắn gọn, có ý nghĩa giáo dục, tạo dấu ấn tốt đẹp đối với học sinh, nhà giáo và xã hội.

Trước chương trình khai giảng chung toàn quốc, tại các cơ sở giáo dục khác tổ chức đón học sinh đầu cấp, văn nghệ chào mừng, ổn định tổ chức và các hoạt động phù hợp với đặc điểm cấp học, điều kiện thực tế. Sau 8h45, các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức các hoạt động đầu năm học theo kế hoạch của đơn vị.

Các hoạt động trong ngày khai giảng được tổ chức theo hướng gần gũi, thiết thực, phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh.

Các cơ sở giáo dục không kéo dài phần lễ; ưu tiên các hoạt động gần gũi, thiết thực, phù hợp với tâm lý lứa tuổi, nhất là đối với trẻ mầm non và học sinh đầu cấp.

Các địa phương, cơ sở giáo dục chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết; xây dựng phương án dự phòng về thời tiết, điện, đường truyền, an ninh, an toàn, y tế, phòng cháy, chữa cháy và các tình huống phát sinh trong quá trình diễn ra sự kiện.

Việc tổ chức Lễ khai giảng đồng loạt trên toàn quốc, gắn với khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi bước vào năm học mới; đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhất là giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo.