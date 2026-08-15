Chương trình Nghệ thuật “81 mùa bình yên” dưới góc nhìn của nam sinh lớp 10

ANTD.VN - Theo chân bố mẹ tới không gian văn hóa hồ Hoàn Kiếm vào tối cuối tuần đặc biệt, nam sinh lớp 10 không giấu được niềm vui sướng và có phần phấn khích...

Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, tiếp xúc với chúng tôi ngay trước giờ công diễn Chương trình Nghệ thuật “81 mùa bình yên” do Công an TP Hà Nội tổ chức tối nay (15-8), chị Nguyễn Thị Thái (46 tuổi, ở phường Bồ Đề, Hà Nội) vui vẻ cho biết: “Nhà tôi ở ngay bên kia cầu Chương Dương, chỉ cách hồ Hoàn Kiếm vài cây số và hàng ngày đều đi làm qua đây nhưng thú thật là lâu lắm rồi gia đình tôi không “lang thang” tại những tuyến phố đi bộ thuộc khu vực Hoàn Kiếm”.

Theo lời chị Thái, qua thông tin báo chí, chị nắm được tối nay Công an TP Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật ngoài trời đặc sắc với chủ đề “81 mùa bình yên” nên chị rủ chồng, con đến đây thưởng thức. Gia đình chị đã chủ động cơm nước từ sớm và đi thật sớm vì sợ không “chen chân” được vào vị trí gần nhất của sân khấu.

Chị Nguyễn Thị Thái và con trai hòa trong không khí của Chương trình Nghệ thuật "81 mùa bình yên" tại hồ Hoàn Kiếm.

“Có mặt ở đây khoảng 18h, tôi thấy không khí quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm vốn đã rất tuyệt vời nhưng hôm nay lại càng tuyệt vời hơn vì có chương trình nghệ thuật đầy ý nghĩa phục vụ người dân Thủ đô” – chị Thái chia sẻ và nói thêm: “Dù chưa đến giờ công diễn nhưng chương trình có lẽ sẽ rất hoành tráng, hào dùng và đậm chất nghệ thuật”.

Người phụ nữ ở bên kia cầu Chương Dương bộc bạch, áp lực cuộc sống với “cơm áo, gạo tiền” và chuyện học hành hằng ngày của con cái nên không ít người, không ít gia đình như gia đình chị lâu nay ít có dịp được tận hưởng không khí văn hóa, không gian văn hóa – nghệ thuật tại khu vực hồ Hoàn Kiếm như ngày hôm nay.

“Cùng với chất lượng nghệ thuật thuầu túy, tôi cho rằng chương trình tối nay còn mang đến cho người dân Hà Nội, đặc biệt là thế hệ trẻ cùng các cháu nhỏ như con trai tôi một góc nhìn trực quan, sinh động về lịch sử, truyền thống vẻ vang, hào hùng của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an Thủ đô nói riêng trong suốt chiều dài xây dựng, trưởng thành” – chị Thái tâm đắc.

Theo chân bố mẹ tới không gian văn hóa – nghệ thuật hồ Hoàn Kiếm vào tối cuối tuần đặc biệt này, cháu Trịnh Nguyên Khoa (học sinh lớp 10, Trường THPT Marie Curie Long Biên, con chị Thái) cũng không giấu được niềm vui sướng và có phần phấn khích.

Với các em nhỏ và học sinh Hà Nội, "81 mùa bình yên" là dịp để hiểu rõ hơn về lực lượng Công an nhân dân Thủ đô.

Nam sinh lớp 10 cho biết, từ lúc còn rất nhỏ thiếu niên này đã yêu thích lịch sử. Qua những trang sách hằng ngày trên lớp, “cu cậu” sớm cảm nhận sâu sắc về sự vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hành trình ra đi tìm đường cứu nước. Và sau đó là sự nhạy béng của Bác trong lãnh đạo toàn dân, toàn quân ta lật đổ ách đô hộ của Thực dân Pháp cùng Phát xít Nhật trong mùa thu tháng 8-1945.

Thông qua các trang sách, thiếu niên lớp 10 cũng phần nào hiểu rõ, đồng thời rất đỗi tự hào, khâm phục về sự kiên cường, bất khuất của quân và nhân dân ta trong các cuộc kháng chiến vệ quốc. “Cu cậu” cũng đã bước đầu hiểu hơn về bối cảnh ra đời và lịch sử xây dựng, phát triển của lực lượng Công an nhân dân trong suốt 81 năm qua.

Chia sẻ thêm về hiểu biết của mình, con trai chị Nguyễn Thị Thái chậm rãi, lực lượng Công an nhân dân được ra đời từ rất sớm và đúng vào thời khắc lịch sử của Thủ đô, ngày 19-8-1945. Bởi ngày này cũng là ngày mà Cách mạng tháng Tám thành công ở Hà Nội và một số địa phương.

Từ đó đã tạo ra tiền đề và thúc đẩy Cách mạng tháng Tám từng bước thành công trên cả nước. Và sau đó là niềm hân hoan, hạnh phúc vô bờ bến của dân tộc ta khi Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn độc lập (ngày 2-9-1945) trên Quảng trường Ba Đình khai sinh ra Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Trở lại với chương trình nghệ thuật đặc sắc của Công an TP Hà Nội với chủ đề “81 mùa bình yên” tại không gian văn hóa hồ Hoàn Kiếm, nam sinh lớp 10 nhìn nhận, sân khấu được bố trí ngay tại khu vực Tượng đài “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” càng khiến chương trình thêm ý nghĩa.

“Tượng đài này cùng nội dung chương trình nghệ thuật sẽ luôn nhắc nhở chúng cháu rằng, trong những ngày chính quyền cách mạng còn non trẻ, quân, dân Thủ đô, trong đó có lực lượng công an đã chiến đấu rất anh dũng, kiên cường, mưu trí và có cả sự hy sinh, mất mát khi buộc phải kìm bước tiến của quân giặc tái chiếm Hà Nội”- cháu Trịnh Nguyên Khoa nói.

Trước khi hòa vào dòng người hồ hởi tại không gian văn hóa hồ Hoàn Kiếm để thưởng thức Chương trình Nghệ thuật “81 mùa bình yên”, nam sinh lớp 10 “bật mí”, thiếu niên này mới đây đã đoạt danh hiệu học sinh giỏi môn lịch sử và đang nuôi mơ ước được trở thành chiến sĩ trong lực lượng vũ trang.