ANTD.VN -Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị người dân cài đặt ứng dụng “Hướng dẫn phòng, chống thiên tai” để cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo và các kỹ năng ứng phó với thiên tai.

Trưa 15-8, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai thông tin, Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp, Ủy viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, vừa ký văn bản gửi Bộ KH-CN đề nghị phối hợp triển khai nhắn tin cài đặt ứng dụng “Hướng dẫn phòng, chống thiên tai” đến các thuê bao của những nhà mạng đang hoạt động tại Việt Nam.

Ứng dụng cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo về bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và các loại hình thiên tai khác.

Ứng dụng cũng cung cấp thông tin chỉ đạo, điều hành phòng chống thiên tai và các tài liệu, hướng dẫn kỹ năng giúp người dân nhận biết dấu hiệu nguy hiểm, chủ động ứng phó trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra.

Sáng 15-8, một số thuê bao đã nhận được tin nhắn từ nhà mạng với nội dung: “Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị người dân cài đặt ứng dụng Hướng dẫn phòng, chống thiên tai để theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai và kỹ năng ứng phó, bảo vệ bản thân, gia đình”.

Người dân có thể tìm kiếm từ khóa “Hướng dẫn phòng, chống thiên tai” trên App Store hoặc CH Play để tải ứng dụng.