Tiếp nối truyền thống, trau dồi bản lĩnh người chiến sỹ Cảnh vệ

Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Năm, Ngô Thanh Nguyên, nguyên cán bộ Đoàn 180, đại diện các đơn vị có liên quan tham dự lễ khánh thành.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Công trình tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Đoàn 180 An ninh vũ trang miền Nam

Đoàn 180 An ninh vũ trang miền Nam (gọi tắt là Đoàn 180) là đơn vị tiền thân của Phòng Cảnh vệ miền Nam, làm nhiệm vụ bảo vệ căn cứ và các đồng chí lãnh đạo Trung ương Cục miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ

Quá trình thực hiện nhiệm vụ đã có hơn 500 CBCS Đoàn 180 đã anh dũng hy sinh, hiến trọn tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Với những thành tích và chiến công đặc biệt xuất sắc, đơn vị đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an ghi nhận và tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, 4 cá nhân và 4 tập thể được phong tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Công trình tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Đoàn 180 An ninh vũ trang miền Nam nằm trong Khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Phòng Cảnh vệ miền Nam (18-10-1956/18-10-2026) nhằm tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ Đoàn 180, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh, các đơn vị chức năng nghiên cứu, khảo sát và triển khai xây dựng Công trình tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ Đoàn 180 nằm trong khuôn viên Khu Di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam. Công trình có mức dự toán trên 9 tỷ đồng từ nguồn kinh phí xã hội hóa và đóng góp tự nguyện của CBCS Cảnh vệ.

Thiếu tướng Phạm Văn Hùng – Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phát biểu tại buổi lễ

Công trình gồm 2 hạng mục chính là nhóm tượng cùng 9 trụ bia khắc tên các Anh hùng liệt sỹ lực lượng Cảnh vệ CAND và cảnh quan xung quanh. Nhóm tượng đặt chính giữa khuôn viên Công trình thế hiện tinh thần hiệp đồng, kề vai sát cánh, sẵn sàng chiến đấu và hy sinh để bảo vệ lãnh đạo, căn cứ Trung ương Cục miền Nam. Nhóm tượng khắc họa ý chí chiến đấu, sự hy sinh anh dũng của CBCS Đoàn 180 - một thế hệ đã sống, chiến đấu và hy sinh cho Tổ quốc. Đồng thời còn là biểu tượng cho truyền thống anh hùng, lòng trung thành và tinh thần "chỉ biết còn Đảng là còn mình" của lực lượng Cảnh vệ CAND qua các thời kỳ.

Anh hùng lực lượng vũ trang Ngô Thanh Nguyên, nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang miền Nam phát biểu tại buổi lễ

9 trụ bia trong khuôn viên công trình thiết kế theo hình vòng cung, bao quanh đài tưởng niệm, tượng trưng cho vòng tay đồng đội, sự kết nối của các thế hệ CBCS Cảnh vệ CAND.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thiếu tướng Phạm Văn Hùng – Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nhấn mạnh, lễ khánh thành Khu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Đoàn 180 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với CBCS lực lượng Cảnh vệ; không chỉ khắc ghi, tôn vinh, tri ân những công lao đóng góp to lớn của CBCS Đoàn 180 với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc mà còn là dấu mốc quan trọng, khu lưu niệm chính thức trở thành một trong những “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống của lực lượng Cảnh vệ CAND.

Toàn cảnh buổi lễ

Đồng chí Phó Tư lệnh yêu cầu mỗi CBCS Cảnh vệ hôm nay phải nhận thức sâu sắc rằng truyền thống không những để tự hào, mà còn để tiếp nối; sự hy sinh của các thế hệ đi trước không những để chúng ta tưởng nhớ, mà còn để nhắc nhở mỗi chúng ta hôm nay phải trau dồi bản lĩnh, sống, làm việc và hành động xứng đáng hơn, giá trị hơn.

Đại diện cho CBCS Đoàn 180, Anh hùng lực lượng vũ trang Ngô Thanh Nguyên không giấu được sự xúc động, bày tỏ lòng trân trọng đối với sự quan tâm của Đảng ủy công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cùng các cơ quan, đơn vị đã quan tâm đầu tư xây dựng công trình đầy ý nghĩa này. “Đây không chỉ là sự tri ân đối với các Anh hùng liệt sỹ mà còn là sự động viên, ghi nhận đối với các thế hệ CBCS Đoàn 180 đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng” – Anh hùng lực lượng vũ trang Ngô Thanh Nguyên bày tỏ.

Công trình được lãnh đạo Bộ Tư lệnh giao Phòng Cảnh vệ miền Nam phối hợp với Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam tổ chức quản lý, khai thác, phát huy hiệu quả giá trị của Công trình, biến nơi thành địa “địa chỉ đỏ” được du khách tìm về mỗi khi có dịp đặt chân đến mảnh đất Tây Ninh giàu truyền thống cách mạng, giàu lòng hiếu khách và trọng nghĩa, trọng tình.