Góp phần lan tỏa truyền thống hiếu học, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm học sinh cùng phụ huynh là CBCS các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã có những trải nghiệm hết sức thú vị tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.

Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức cho con em CBCS Bộ Tư lệnh có thành tích xuất sắc tham quan Bảo tàng Lịch sử quân sự

Qua những hiện vật được trình bày tại Bảo tàng, các em thấu hiểu giá trị của hòa bình, nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình với đất nước, từ đó ra sức phấn đấu, học tập và rèn luyện, nối tiếp thế hệ cha anh xây dựng Việt Nam ngày càng hùng cường trong kỷ nguyên mới.

Từ đó, hun đúc tinh thần yêu nước, học tập tốt trong các em học sinh

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Võ Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nêu rõ, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm sâu sắc đối với thế hệ trẻ.

Người từng căn dặn: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người.” Lời dạy của Bác không chỉ khẳng định ý nghĩa to lớn của sự nghiệp giáo dục mà còn nhấn mạnh trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, tạo nền tảng để các em phát triển cả về trí tuệ, đạo đức, thể chất và nhân cách, trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Thiếu tướng Võ Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phát biểu tại buổi gặp mặt

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa đó, trong những năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác gia đình, trẻ em và công tác khuyến học; thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho con cán bộ, chiến sĩ, nhất là các cháu có hoàn cảnh khó khăn, các cháu mắc bệnh hiểm nghèo; kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng các cháu đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Thiếu tướng Võ Anh Tuấn và Thượng tá Trần Thanh Hương Lan, Phó Trưởng Ban Phụ nữ CAND trao phần thưởng cho các em

Những hoạt động đó đã góp phần lan tỏa truyền thống hiếu học, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị.

Để công tác chăm lo, giáo dục thế hệ trẻ ngày càng hiệu quả, thay mặt lãnh đạo Bộ Tư lệnh, Thiếu tướng Võ Anh Tuấn đề nghị cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tổ chức các hoạt động gặp mặt, biểu dương, khen thưởng con CBCS phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với gia đình CBCS.

Hàng trăm con CBCS Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã được tuyên dương do có thành tích xuất sắc

Đồng thời, đồng chí Phó Tư lệnh cũng đề nghị các cấp trong Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu triển khai hiệu quả công tác khuyến học, chăm lo trẻ em; tổ chức nhiều hoạt động bổ ích, thiết thực, tạo môi trường để các cháu được giao lưu, học hỏi, rèn luyện kỹ năng, phát triển toàn diện cả về trí tuệ, thể chất và nhân cách.

Nhắn nhủ với các cháu học sinh được tuyên dương, Thiếu tướng Võ Anh Tuấn khẳng định, những thành tích đạt được hôm nay là niềm tự hào nhưng cũng là động lực tiếp tục cố gắng hơn nữa trong chặng đường phía trước.

“Tôi mong các cháu sẽ tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của gia đình, không ngừng rèn luyện đạo đức, nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng cống hiến; tích cực học tập, sáng tạo, trang bị tri thức, kỹ năng để trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh. Chúc các cháu luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi, có một kỳ nghỉ hè vui tươi, an toàn, bổ ích và bước vào năm học mới với nhiều quyết tâm, nhiều thành tích cao hơn nữa” - đồng chí Phó Tư lệnh bày tỏ.