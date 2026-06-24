Chuyến bay đưa sếu đầu đỏ từ Thái Lan về Việt Nam

ANTD.VN -Vietnam Airlines vừa phối hợp cùng UBND tỉnh Đồng Tháp, Vườn quốc gia Tràm Chim vận chuyển các cá thể sếu đầu đỏ từ Thái Lan về Việt Nam trên chuyến bay VN 604 từ Bangkok đến TP.HCM chiều ngày 23/6.

Hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai Đề án Bảo tồn và Phát triển sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim giai đoạn 2022 - 2032, góp phần phục hồi loài chim biểu tượng của vùng Đồng Tháp Mười, thúc đẩy hợp tác bảo tồn đa dạng sinh học giữa các quốc gia trong khu vực và tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của Vietnam Airlines đối với các chương trình vì cộng đồng và phát triển bền vững.

Để bảo đảm các cá thể sếu được vận chuyển an toàn, Vietnam Airlines đã chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Đồng Tháp, Vườn quốc gia Tràm Chim, các cơ quan chức năng, đơn vị bảo tồn cùng các đối tác liên quan tại Việt Nam và Thái Lan để xây dựng phương án vận chuyển phù hợp với đặc thù của loài động vật quý hiếm này.

Những cá thể sếu đầu đỏ được vận chuyển bằng tàu bay thân rộng Boeing 787

Với kinh nghiệm khai thác và năng lực tổ chức vận chuyển hàng hóa chuyên biệt, Vietnam Airlines đã bố trí tàu bay thân rộng Boeing 787 và quy trình phục vụ phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc vận chuyển các cá thể sếu trong suốt hành trình.

Hãng đồng thời phối hợp cùng các đơn vị phục vụ mặt đất và hàng hóa để tối ưu các khâu tiếp nhận, bốc xếp, trung chuyển và bàn giao, qua đó rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm thiểu tác động đến sức khỏe và trạng thái của các cá thể sếu.

Toàn bộ quá trình vận chuyển được thực hiện theo các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt đối với động vật sống của Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA), đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của cơ quan chức năng cũng như các tổ chức bảo tồn liên quan.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết:" Vietnam Airlines vinh dự được tiếp tục đồng hành cùng UBND tỉnh Đồng Tháp, Vườn quốc gia Tràm Chim và các đối tác trong chương trình có ý nghĩa đặc biệt đối với công tác bảo tồn thiên nhiên của Việt Nam".

Đây là lần thứ hai Vietnam Airlines tham gia vận chuyển sếu đầu đỏ từ Thái Lan về Việt Nam, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phục hồi quần thể loài chim quý hiếm này tại Vườn quốc gia Tràm Chim.

Theo lãnh đạo Vietnam Airlines, hành trình đưa sếu đầu đỏ trở về Việt Nam không chỉ là nhiệm vụ vận chuyển mà còn là sự chung tay gìn giữ những giá trị đa dạng sinh học quý báu cho các thế hệ tương lai.

Không chỉ kết nối các điểm đến, Vietnam Airlines còn đóng vai trò cầu nối cho các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế và những sáng kiến chung vì lợi ích cộng đồng.

Trong chiến lược phát triển dài hạn, Vietnam Airlines luôn xác định phát triển bền vững là một trong những định hướng trọng tâm, gắn kết tăng trưởng kinh doanh với trách nhiệm đối với xã hội và môi trường.

Thông qua các hoạt động thiết thực như hỗ trợ vận chuyển động vật hoang dã phục vụ công tác bảo tồn, tham gia các chương trình cộng đồng và thúc đẩy kết nối quốc tế, Vietnam Airlines tiếp tục lan tỏa hình ảnh một doanh nghiệp nhân văn, trách nhiệm và vì cộng đồng, đóng góp tích cực vào các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam và thế giới.