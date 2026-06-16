Saudi Arabia buộc Uruguay chia điểm, châu Á tiếp tục bất bại ở World Cup 2026

ANTD.VN - Saudi Arabia viết tiếp câu chuyện đẹp cho bóng đá châu Á ở lượt trận mở màn World Cup 2026, khi buộc Uruguay chia điểm với tỉ số 1-1 sau 90 phút đầy quả cảm.

Trong ngày thủ thành Mohammed Al-Owais thi đấu xuất thần, đại diện châu Á đã khiến đội bóng từng hai lần vô địch thế giới phải chật vật mới giữ lại được 1 điểm.

Hậu vệ Al-Amri mở tỉ số cho Saudi Arabia cuối hiệp 1

Trận đấu tại Miami diễn ra trong bối cảnh cả hai đội đều có cơ hội chiếm ngôi đầu bảng, sau khi Tây Ban Nha bất ngờ bị Cape Verde cầm chân không bàn thắng. Uruguay được đánh giá cao hơn, nhưng thực tế trên sân lại cho thấy Saudi Arabia không hề lép vế.

Bất ngờ lớn xuất hiện ở phút 41. Từ quả phạt góc của Musab Al-Juwayr, Mohamed Kanno đánh đầu buộc Fernando Muslera phải trổ tài cứu thua. Tuy nhiên, bóng bật ra đúng vị trí của Abdulelah Al-Amri và trung vệ này nhanh chân đá bồi tung lưới Uruguay, đưa Saudi Arabia vươn lên dẫn trước.

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Bàn thắng không chỉ mang ý nghĩa mở tỉ số mà còn đánh dấu lần đầu tiên kể từ chiến thắng trước Bỉ tại World Cup 1994, Saudi Arabia ghi bàn trước trong một trận đấu ở Mundial. Chuỗi 16 trận World Cup liên tiếp không thể mở tỉ số của họ cũng chính thức khép lại.

Uruguay suýt thua đại diện châu Á

Bị dẫn bàn, HLV Marcelo Bielsa lập tức có những điều chỉnh nhân sự sau giờ nghỉ. Uruguay tăng tốc mạnh mẽ và liên tục tạo ra sức ép lên phần sân đối phương. Federico Vinas có nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng đều bị Al-Owais từ chối. Manuel Ugarte cũng suýt lập siêu phẩm với cú sút xa đưa bóng dội cột dọc.

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Sau hàng loạt nỗ lực, Uruguay cuối cùng cũng tìm được bàn gỡ ở phút 80. Một lần nữa Al-Owais cứu thua sau pha đánh đầu của Vinas, nhưng Maximiliano Araujo đã có mặt đúng lúc để đá bồi thành công, đưa trận đấu trở về thế cân bằng.

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Những phút cuối chứng kiến sức ép nghẹt thở từ phía đại diện Nam Mỹ. Tuy nhiên, Saudi Arabia vẫn đứng vững để bảo toàn 1 điểm quý giá.

Uruguay thở phào với 1 điểm trước Saudi Arabia

Tiếng còi mãn cuộc vang lên khép lại trận hòa 1-1 đầy cảm xúc. Saudi Arabia có quyền hài lòng với màn trình diễn bản lĩnh trước một đối thủ giàu truyền thống.

Sau những màn trình diễn ấn tượng của Hàn Quốc, Nhật Bản, Qatar và Australia, Saudi Arabia tiếp tục giúp bóng đá châu Á nối dài chuỗi ngày thăng hoa tại World Cup 2026. Trận hòa quả cảm trước Uruguay không chỉ mang về một điểm quý giá mà còn khẳng định vị thế ngày càng lớn của các đại diện AFC trên sân khấu bóng đá thế giới.

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