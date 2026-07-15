ANTD.VN - Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Nội tổ chức hướng dẫn nhân dân cài đặt ứng dụng Báo cháy 114 trên thiết bị di động thông minh và lắp đặt thiết bị báo cháy tại các cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC.

Hòa trong không khí “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn xã Yên Bài năm 2026, ngày 15-7, Đội CC&CNCH khu vực 6, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân, các cơ sở lắp đặt hệ thống báo cháy, cài đặt, sử dụng ứng dụng Báo cháy 114 trên thiết bị di động thông minh.

Hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Báo cháy 114 trên thiết bị di động thông minh

Thông qua hoạt động này nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đồng thời để người dân kịp thời phát hiện các vụ việc liên quan đến cháy, nổ và thông báo đến lực lượng chức năng.

Ứng dụng Báo cháy 114 là công cụ hỗ trợ người dân gửi thông tin báo cháy, báo tai nạn, sự cố cần cứu nạn, cứu hộ một cách nhanh chóng và thuận tiện. Thông qua ứng dụng, người dân có thể gửi vị trí xảy ra sự cố, hình ảnh hiện trường và các thông tin liên quan đến cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH. Việc tiếp nhận đầy đủ, chính xác thông tin sẽ giúp lực lượng chức năng nhanh chóng xác định vị trí, điều động phương tiện, lực lượng đến hiện trường trong thời gian sớm nhất, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý các tình huống khẩn cấp.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Nội tổ chức hướng dẫn nhân dân cài đặt ứng dụng Báo cháy 114 trên thiết bị di động thông minh và lắp đặt thiết bị báo cháy tại các cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC.

Mỗi người dân chủ động cài đặt ứng dụng là thêm một "kênh kết nối" với lực lượng chức năng, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của bản thân, gia đình và cộng đồng, hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh và hạn chế thấp nhất những thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Việc cài đặt và sử dụng ứng dụng Báo cháy 114 không chỉ giúp nâng cao hiệu quả tiếp nhận, xử lý thông tin mà còn góp phần xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy.

Ngoài chức năng báo cháy khẩn cấp, ứng dụng còn cung cấp nhiều thông tin hữu ích về công tác phòng cháy, chữa cháy như hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, kiến thức an toàn PCCC, các khuyến cáo phòng ngừa cháy, nổ và thông tin liên hệ với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Đây là nguồn thông tin thiết thực giúp người dân nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra sự cố.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo người dân nên chủ động cài đặt ứng dụng Báo cháy 114 ngay sau khi sở hữu điện thoại thông minh, đồng thời hướng dẫn người thân, bạn bè cùng thực hiện. Trong trường hợp xảy ra cháy, nổ hoặc tai nạn, sự cố cần cứu nạn, cứu hộ, người dân cần bình tĩnh, nhanh chóng sử dụng ứng dụng hoặc gọi trực tiếp đến số điện thoại khẩn cấp 114, cung cấp đầy đủ địa chỉ, đặc điểm hiện trường và tình trạng vụ việc để lực lượng chức năng có phương án xử lý kịp thời.

Việc cài đặt và sử dụng ứng dụng Báo cháy 114 không chỉ giúp nâng cao hiệu quả tiếp nhận, xử lý thông tin mà còn góp phần xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy. Mỗi người dân chủ động cài đặt ứng dụng là thêm một "kênh kết nối" với lực lượng chức năng, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của bản thân, gia đình và cộng đồng, hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh và hạn chế thấp nhất những thiệt hại do cháy, nổ gây ra.