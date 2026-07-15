Lan tỏa kỹ năng an toàn cháy, nổ đến cơ sở, doanh nghiệp

ANTD.VN - Hơn 100 cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Nhôm Việt Ý (xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội) vừa được Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 20 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội tuyên truyền kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Hướng dẫn kỹ năng sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy

Nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo đảm an toàn PCCC và CNCH cho người lao động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, vừa qua, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 20 đã tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn cháy, nổ kết hợp hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng "Báo cháy 114" cho hơn 100 cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Nhôm Việt Ý.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 20 đã phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật về an toàn cháy, nổ; đồng thời phân tích tình hình cháy, nổ xảy ra trong thời gian gần đây, chỉ rõ những nguyên nhân phổ biến dẫn đến các vụ hỏa hoạn tại cơ sở sản xuất, kinh doanh và những bài học kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa.

Đặc biệt, xuất phát từ đặc thù hoạt động của doanh nghiệp sản xuất nhôm với nhiều máy móc, thiết bị và công đoạn gia công kim loại, báo cáo viên đã tập trung hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn trong sử dụng điện, vận hành máy móc, hàn cắt kim loại; nhận diện các nguy cơ tiềm ẩn có thể dẫn đến cháy, nổ trong quá trình sản xuất. Cùng với đó, người lao động còn được trang bị kỹ năng xử lý tình huống khi phát hiện cháy, nổ, kỹ năng tổ chức thoát nạn an toàn và cách xử lý ban đầu nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Một trong những nội dung nổi bật của chương trình là hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng "Báo cháy 114" - giải pháp chuyển đổi số đang được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai rộng rãi nhằm nâng cao hiệu quả tiếp nhận, xử lý tin báo cháy.

Báo cáo viên hướng dẫn trực tiếp cán bộ, nhân viên cài đặt ứng dụng báo cháy 114 trên điện thoại thông minh

Tại đây, cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp giới thiệu những tính năng nổi bật của ứng dụng như kết nối nhanh với các số khẩn cấp 114, 113, 115; thực hiện cuộc gọi hình ảnh (video call) đến Trung tâm tiếp nhận tin báo cháy; phản ánh các nguy cơ mất an toàn về PCCC; cập nhật thông tin, kiến thức, kỹ năng thông qua chuyên mục "Tin PCCC"; đồng thời sử dụng tính năng "Tôi an toàn" để thông báo tình trạng của bản thân tới người thân và lực lượng chức năng khi xảy ra sự cố. Những tiện ích này giúp người dân và doanh nghiệp truyền tải thông tin nhanh chóng, chính xác, góp phần rút ngắn thời gian tiếp nhận, xử lý tin báo, tạo điều kiện để lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường sớm, nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Không chỉ dừng lại ở phần lý thuyết, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 20, các học viên thuộc Công ty TNHH Nhôm Việt Ý đã được kiểm tra, hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy xách tay đúng quy trình kỹ thuật và trực tiếp thực hành dập tắt đám cháy giả định. Việc được trực tiếp thao tác trên phương tiện chữa cháy giúp người lao động ghi nhớ quy trình xử lý, nâng cao sự tự tin và khả năng ứng phó khi xảy ra sự cố tại nơi làm việc cũng như trong cuộc sống hằng ngày.

Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần xây dựng môi trường sản xuất an toàn, lan tỏa văn hóa phòng cháy trong doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục phát huy hiệu quả ứng dụng chuyển đổi số trong công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thủ đô.