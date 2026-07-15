Hướng dẫn kỹ năng chữa cháy, thoát nạn cho y bác sỹ Bệnh viện đa khoa Hoài Đức

ANTD.VN - Nhằm thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy tại các khoa, phòng trong bệnh viện và nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm về công tác PCCC cho cán bộ công nhân viên, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực số 23 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an Hà Nội vừa phối hợp với Bệnh viện đa khoa Hoài Đức, TP Hà Nội tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho đội ngũ y, bác sỹ, cán bộ, công nhân viên của Bệnh viện.

Báo cáo viên hướng dẫn tuyên truyền kiến thức về công tác PCCC&CNCH

Trong khuôn khổ lớp tuyên truyền, các học viên đã được báo cáo viên hướng dẫn quy trình, thao tác sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng các trang thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH, thực hành các kỹ năng khi xảy ra sự cố, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu.

Qua đó, giúp cho nhân viên Bệnh viện hiểu rõ về vị trí, tầm quan trọng của công tác PCCC, Luật phòng cháy và chữa cháy, công tác kiểm tra an toàn PCCC, các biện pháp PCCC tại cơ quan, doanh nghiệp; phương án kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng, sử dụng phương tiện PCCC; thực hành phương án tại cơ sở, bảo vệ hiện trường trong vụ cháy. Nắm bắt được các kiến thức cơ bản về công tác PCCC, hướng dẫn các phương pháp, cách xử lý và thực tập tình huống cháy lan, cháy lớn, cách dập tắt đám cháy.

Các y bác sỹ, cán bộ nhân viên Bệnh viện đa khoa Hoài Đức thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay

Tại lớp tập huấn, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 23 đã phổ biến các quy định của pháp luật an toàn cháy, nổ tới các học viên. Trong đó, tập trung hướng dẫn cho các học viên nắm vững được các điểm mới của Luật PCCC và CNCH số 55; Nghị định số 105/2025/NĐ-CP; thông tư số 36/2025/TT-BCA và đặc biệt là QCVN10:2025/BCA quy định về việc trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho nhà và công trình có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2025.

Ngoài ra báo cáo viên còn hướng dẫn cho học viên nắm vững được trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, trách nhiệm của những người được phân công thực hiện công tác PCCC và CNCH; lực lượng PCCC cơ sở trong việc tham mưu, giúp việc cho người đứng đầu thực hiện công tác PCCC và CNCH tại cơ sở; các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC, CNCH và kỹ năng thoát nạn, xử lý sự cố cháy nổ... đồng thời hướng dẫn cách nhận diện nguy cơ mất an toàn PCCC trong quá trình sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, nhiên liệu, vật tư dễ cháy, phương tiện, thiết bị kỹ thuật và các khu vực có nguy cơ phát sinh cháy, nổ.

Bà Nguyễn Thị Hường - Trưởng phòng Hành chính thay mặt lãnh đạo Bệnh viện phát biểu tại buổi tuyên truyền

Bên cạnh đó, cán bộ, công nhân viên Bệnh viện đa khoa Hoài Đức được hướng dẫn kỹ năng báo cháy, thoát nạn an toàn, tổ chức chữa cháy ban đầu, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ… Nội dung tuyên truyền được triển khai gắn với đặc thù hoạt động của đơn vị, giúp người lao động dễ tiếp thu, dễ ghi nhớ và có khả năng vận dụng trong thực tế. Đồng thời các bác sỹ, nhân viên cơ sở được thực hành sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy giả định và xử lý tình huống cháy tại khoa cấp cứu bệnh viện.

Qua tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là hoạt động thiết thực, góp phần củng cố phương châm “4 tại chỗ” trong công tác PCCC, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng PCCC cơ sở, nâng cao khả năng xử lý tình huống ngay từ ban đầu, không để bị động, bất ngờ trước các sự cố cháy, nổ, tai nạn. Đây cũng là cơ sở quan trọng để xây dựng môi trường làm việc an toàn, ổn định, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của Nhân dân.