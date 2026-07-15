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Công an Hà Nội mang tiện ích số, chăm sóc sức khỏe đến với người dân Yên Bài

Lam Thanh

ANTD.VN -Đến với ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2026 diễn ra tại xã Yên Bài (Hà Nội) ngày 15-7, người dân được hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử; cấp căn cước, hộ chiếu; tuyên truyền, phổ biến pháp luật và khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí. Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ... mang đậm bản sắc của đồng bào đã góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết và gắn bó trong cộng đồng dân cư.

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