ANTD.VN - Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội đã kịp thời tổ chức cứu nạn thành công nhân viên bảo trì mắc kẹt dưới giếng thang máy.

Nạn nhân được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đưa ra khu vực an toàn.

Khoảng 15h10 ngày 14/7/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo về việc một nhân viên bảo trì bị tai nạn trong quá trình sửa chữa thang máy tại tòa nhà số 9 Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Thông tin chỉ huy - Công an thành phố Hà Nội đã điều động lực lượng và phương tiện thuộc Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội nhanh chóng đến hiện trường tổ chức cứu nạn. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng điều động xe cứu thương sẵn sàng tiếp nhận và cấp cứu nạn nhân.

Qua trinh sát hiện trường và xác minh thông tin ban đầu, lực lượng chức năng xác định trong quá trình bảo trì thang máy, một nhân viên không may bị ngã từ tầng 5 xuống giếng thang. Vụ tai nạn khiến nạn nhân bị thương, mắc kẹt dưới đáy giếng thang trong điều kiện không gian chật hẹp, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Lực lượng cứu nạn triển khai cứu người mắc kẹt dưới hố giếng thang máy

Trước tình huống trên, chỉ huy cứu nạn, cứu hộ đã nhanh chóng đánh giá hiện trường, xác định phương án tiếp cận và chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ triển khai đội hình cứu nạn chuyên sâu. Các thiết bị chuyên dụng được sử dụng nhằm tiếp cận, cố định và đưa nạn nhân ra ngoài, đồng thời bảo đảm an toàn trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Sau khoảng 35 phút khẩn trương triển khai các biện pháp cứu nạn, cứu hộ, đến khoảng 15h45, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã đưa nạn nhân ra khỏi giếng thang an toàn.

Ngay sau đó, cán bộ, chiến sĩ phối hợp lực lượng y tế tiến hành sơ cứu ban đầu, cố định các vị trí bị thương và bàn giao nạn nhân cho xe cứu thương đưa đến bệnh viện tiếp tục cấp cứu, điều trị.