Gần 90.000 xe mô-tô Honda SH125i và SH160i gặp lỗi kỹ thuật

ANTD.VN - Công ty Honda Việt Nam triệu hồi để kiểm tra và cập nhật phần mềm cho cụm đồng hồ trên xe mô-tô Honda SH125i và SH160i. Honda cho biết có 89.908 xe bị ảnh hưởng bởi lỗi này.

Các xe bị ảnh hưởng bởi lỗi kỹ thuật, cần được mang tới đại lý của Honda để sửa chữa, khắc phục

Thông tin về chương trình, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho hay, hệ thống cụm đồng hồ và các bảng mạch điện được thiết kế theo các tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với yêu cầu sản xuất, tuy nhiên, do đặc thù vận hành và môi trường sử dụng có thể phát sinh một số hiện tượng như sau: Đồng hồ tốc độ hiển thị cố định ở mức 0 km/h.

Mất hiển thị đơn vị tốc độ và tổng số quãng đường đã đi trên đồng hồ. Chẩn đoán chưa chính xác của cảm biến nhiệt độ nước làm mát dẫn đến xe không khởi động được. Đèn báo pha trên cụm đồng hồ không sáng.

Chương trình thu hồi để kiểm tra và cập nhật phần mềm cụm đồng hồ nhằm khắc phục tình trạng hoạt động không ổn định của cụm đồng hồ.

Hiện tại, Công ty chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào ảnh hưởng đến khả năng vận hành hoặc an toàn của xe. Tuy nhiên, Công ty vẫn tiến hành triệu hồi để cập nhật phần mềm cho cụm đồng hồ đối với các xe và phụ tùng thay thế cho các xe bị ảnh hưởng nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng của khách hàng, đảm bảo cụm đồng hồ hoạt động ổn ssinhj theo thiết kế, góp phần duy trì trạng tháu vận hành tối ưu của xe.

Để bảo đảm an toàn cho người điều khiển phương tiện và hành khách, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo người tiêu dùng đang sở hữu xe mô-tô Honda SH125i và SH160i sản xuất từ 25/08/2025 đến 28/04/2026 nhanh chóng đưa xe đến Cửa hàng gần nhất trong trường hợp phương tiện thuộc diện bị ảnh hưởng để được kiểm tra và khắc phục lỗi miễn phí.