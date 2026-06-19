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Triệu hồi xe ô tô Ranger và Everest nhập khẩu

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Vân Hằng

ANTD.VN - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa thông tin về chương trình triệu hồi để kiểm tra và sửa chữa mô-tơ gạt mưa phía trước trên một số xe ô tô Ranger và Everest năm 2026 được nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam.

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Các phương tiện bị ảnh hưởng mô-tơ gạt mưa phía trước

Chương trình triệu hồi để kiểm tra và sửa chữa mô-tơ gạt mưa phía trước trên một số xe ô tô Ranger và Everest năm 2026 do Công ty TNHH Ford Việt Nam nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam (theo chương trình thu hồi 26C25 của Ford Motor Company).

Trên một số xe bị ảnh hưởng, nước có thể lọt vào bộ điều khiển điện tử (ECU) gạt mưa/rửa kính. Người tiêu dùng có thể nhận thấy một hoặc nhiều trạng thái lỗi sau đây: nước rửa kính phun liên tục, tia nước rửa kính bị yếu hoặc không hoạt động, góc cần gạt mưa không chính xác hoặc toàn bộ hệ thống gạt mưa không hoạt động. Các trạng thái lỗi này có thể xảy ra chập chờn hoặc liên tục. Vấn đề này được các kỹ sư của Công ty phát hiện trong quá trình liên tục giám sát và cải tiến chất lượng.

Hệ thống gạt mưa/rửa kính hoạt động không chính xác trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt có thể làm giảm tầm nhìn và tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Để đảm bảo an toàn cho người lái và hành khách đi cùng, người tiêu dùng cần nhanh chóng mang xe đến đại lý ủy quyền của Ford gần nhất để được kiểm tra và khắc phục lỗi.

Ford Việt Nam và các đại lý được ủy quyền sẽ kiểm tra, nếu cần thiết sẽ thay thế ECU gạt mưa/rửa kính miễn phí. Theo thống kê, có 769 xe tại thị trường Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi lỗi này.

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Từ khóa:

#Triệu hồi #Ford Ranger

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