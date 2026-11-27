ANTD.VN - Sau một năm thực hiện chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú, 99,86% cơ sở giáo dục tiểu học Hà Nội đã triển khai với 633.323 học sinh được thụ hưởng, chiếm 83,97% tổng số học sinh tiểu học.

Số học sinh tham gia bán trú đã tăng khoảng 26%, cho thấy chính sách đã tháo gỡ đáng kể rào cản tài chính đối với các gia đình.

Ngày 27- 11, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết, với quy mô hơn 2,3 triệu học sinh, trong đó khoảng 763 nghìn học sinh tiểu học, Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành và tổ chức thực hiện cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học bằng ngân sách cấp thành phố, bắt đầu từ năm học 2025-2026.

Sau một năm thực hiện, 99,86% cơ sở giáo dục tiểu học đã tổ chức hỗ trợ bữa ăn bán trú; 633.323 học sinh được thụ hưởng, chiếm 83,97% tổng số học sinh tiểu học.

So với khoảng 502 nghìn học sinh ăn bán trú tại thời điểm xây dựng chính sách, số học sinh tham gia bán trú đã tăng khoảng 26%, cho thấy chính sách đã tháo gỡ đáng kể rào cản tài chính đối với các gia đình...

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, toàn bộ cơ sở giáo dục có tổ chức bán trú vận hành trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường (HanoiCheck), cập nhật hằng ngày thực đơn, định lượng (gam, kcal), danh mục nhà cung cấp, hóa đơn giá trị gia tăng, chứng từ kiểm dịch và hình ảnh thực tế suất ăn. Dữ liệu phải khớp với thực tế phục vụ tại bếp và được công khai tới cha mẹ học sinh.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho rằng, từ góc độ chính sách công, mô hình của Hà Nội có ba điểm đáng chú ý. Một là, chuyển từ chính sách theo đối tượng sang chính sách phổ cập có phân tầng, qua đó giảm chi phí sàng lọc, hạn chế bỏ sót, đồng thời vẫn ưu tiên nhóm yếu thế.

Hai là, tập trung trách nhiệm tài chính ở cấp thành phố, tách việc thụ hưởng của học sinh khỏi năng lực ngân sách của từng xã, phường - một giải pháp phù hợp với yêu cầu tránh phân hóa nguồn lực trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Ba là, gắn chặt ba yếu tố “tiền - chuẩn - dữ liệu”: Kinh phí chỉ được giải ngân trên cơ sở chuẩn chuyên môn thống nhất và dữ liệu được công khai, qua đó nâng cao trách nhiệm giải trình.