ANTD.VN - Với tinh thần trách nhiệm, sẻ chia và mục tiêu an sinh xã hội vì cộng đồng, Công an xã Đại Xuyên, Hà Nội đã tích cực tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2026 do UBND xã tổ chức, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Hoạt động được tổ chức nhằm hưởng ứng Chiến dịch “80 ngày vì cộng đồng”, hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/1930 – 18/11/2026), 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 – 23/11/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

15 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đại Xuyên và 20 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã nhiệt tình tham gia, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm và ý thức vì cộng đồng.

Hưởng ứng chương trình hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2026 do UBND xã Đại Xuyên tổ chức, 15 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đại Xuyên và 20 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã nhiệt tình tham gia, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm và ý thức vì cộng đồng.

Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”, mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị người bệnh mà còn gửi gắm tình cảm, sự sẻ chia đối với những người đang cần được giúp đỡ. Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống tương thân tương ái, tinh thần nhân văn và trách nhiệm xã hội của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đại Xuyên còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, thiện nguyện, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ.

Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, góp phần bồi đắp tinh thần đoàn kết, nhân ái, trách nhiệm trong mỗi cán bộ, chiến sĩ; qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Thủ đô trong lòng nhân dân.