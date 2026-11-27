ANTD.VN -Khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ chỉ rét về đêm và sáng trời, riêng vùng núi Bắc bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc bộ phổ biến từ 15-18 độ C.

Cơ quan khí tượng thông tin, sáng nay 27/11, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang áp sát biên giới đất liền nước ta.

Từ khoảng chiều 27/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung bộ và một số nơi ở Trung Trung bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Tuy nhiên, đợt không khí lạnh này có cường độ yếu nên tác động không lớn đến nền nhiệt khu vực Bắc bộ. Ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ chỉ rét về đêm và sáng trời, riêng vùng núi Bắc bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc bộ phổ biến từ 15-18 độ C, vùng núi Bắc bộ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; Bắc Trung bộ phổ biến từ 16-19 độ C.

Khu vực Hà Nội không mưa. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-17 độ C.

Chiều nay, không khí lạnh tăng cường tràn xuống, Bắc bộ duy trì rét về đêm và sáng

Trên biển từ chiều tối 27/11, ở vịnh Bắc bộ gió Đông Bắc mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1,0-2,5m; biển động.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ ngày 27/11 đến sáng 30/11, ở khu vực từ TP. Huế đến Khánh Hòa có mưa lớn trên diện rộng.

Đêm qua và sáng sớm nay, khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ ngày 27/11 đến đêm 28/11, khu vực TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150- 250mm, cục bộ có nơi trên 350mm; khu vực TP. Huế có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm; khu vực Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Từ đêm 27/11 đến đêm 28/11, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Từ ngày 29/11 đến sáng 30/11, khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.