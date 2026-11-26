ANTD.VN - Phát hiện chiếc ba lô của người dân bị đánh rơi trên đường, bên trong có tiền mặt, giấy tờ tùy thân và 2 điện thoại di động, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 (CATP Hà Nội) đã khẩn trương xác minh, liên hệ trao trả đầy đủ tài sản cho người bị mất.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 - Phòng CSGT, CATP Hà Nội do Thiếu tá Phạm Văn Sơn làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến Trần Duy Hưng - Nguyễn Khang phát hiện một chiếc ba lô nằm trên đường.

Nhận định đây có thể là tài sản của người dân đánh rơi, tổ công tác đã kiểm tra và phát hiện bên trong có một ví da chứa 3 triệu đồng tiền mặt, căn cước công dân, giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe mang tên N.T.T. (SN 1999, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội), cùng 2 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 13, iPhone 17 và một số vật dụng cá nhân.

Bên trong chiếc balo chứa nhiều tài sản có giá trị

Ngay sau đó, tổ công tác báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị, đồng thời phối hợp với Công an phường Đông Ngạc xác minh thông tin, tìm chủ sở hữu. Với sự hỗ trợ của Công an phường, chỉ sau ít phút, lực lượng chức năng đã xác định được người đánh rơi và liên hệ mời đến cơ quan Công an để nhận lại tài sản.

Tại cơ quan Công an, chị N.T.T. cho biết, sáng cùng ngày, trong quá trình di chuyển đi làm, chị sơ suất làm rơi chiếc ba lô mà không hay biết. Sau khoảng một giờ thất lạc tài sản, chị bất ngờ nhận được cuộc gọi từ lực lượng CSGT thông báo về việc nhặt được ba lô và xác minh chủ sở hữu.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ chiến sĩ CSGT, vật đã "tìm về" với chủ

Nhận lại đầy đủ tài sản, chị T. không giấu được niềm vui và xúc động, gửi thư cảm ơn tổ công tác cùng Ban Chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đã tận tình hỗ trợ, giúp chị tìm lại tài sản bị thất lạc.

Việc làm trách nhiệm, kịp thời của cán bộ, chiến sĩ CSGT không chỉ giúp người dân tìm lại tài sản mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Thủ đô tận tụy, gần gũi, vì Nhân dân phục vụ.