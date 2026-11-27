ANTD.VN - ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Kinh tế Quốc dân cùng lên tiếng cảnh báo tình trạng giả mạo liên quan đến chương trình trao đổi sinh viên với các đối tác nước ngoài, đề nghị sinh viên không chuyển tiền, cung cấp giấy tờ tùy thân, thông tin cá nhân hoặc hồ sơ tài chính cho các cá nhân, tổ chức không rõ danh tính.

Ngày 27-11, ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết, gần đây đơn vị này ghi nhận việc xuất hiện văn bản mang danh nghĩa Đại học Kinh tế Quốc dân với nội dung thông báo về chương trình trao đổi sinh viên với Pacific International Hotel Management School (PIHMS), New Zealand năm học 2027. Văn bản sử dụng thông tin, hình thức trình bày và dấu hiệu nhận diện của Đại học, đồng thời đề cập đến các nội dung liên quan đến học bổng, hồ sơ dự tuyển và lệ phí đăng ký.

Đại học Kinh tế Quốc dân khuyến cáo sinh viên, phụ huynh và các cá nhân quan tâm cần thận trọng, không tin tưởng hoặc thực hiện theo các thông tin chưa được xác minh từ nguồn chính thức của Nhà trường. Đặc biệt, không chuyển tiền, cung cấp giấy tờ tùy thân, thông tin cá nhân hoặc hồ sơ tài chính cho các cá nhân, tổ chức không rõ danh tính dưới bất kỳ hình thức nào.

Để bảo đảm quyền lợi và tránh những rủi ro đáng tiếc, sinh viên và phụ huynh cần lưu ý kiểm tra kỹ tính xác thực của các thông báo tuyển sinh, học bổng và chương trình hợp tác quốc tế thông qua các kênh truyền thông chính thức của ĐH Kinh tế Quốc dân; Không chuyển khoản hoặc nộp lệ phí theo hướng dẫn từ các tài khoản, số điện thoại hay đường dẫn không được Nhà trường xác nhận; Không chia sẻ CCCD, hộ chiếu, thông tin tài khoản ngân hàng và các giấy tờ cá nhân cho nguồn chưa được kiểm chứng; Chủ động liên hệ các đơn vị chức năng của Nhà trường để xác minh khi nhận được thông tin có dấu hiệu bất thường.

Theo thông báo giả mạo trường này, ứng viên cần chứng minh tài chính từ 300 đến 800 triệu đồng Việt Nam, nộp lệ phí đăng ký dự tuyển 650.000 đồng.

Trước đó, ĐH Bách khoa Hà Nội cũng phát ra thông báo khuyến cáo tương tự về việc xuất hiện văn bản giả mạo trường này. Theo đó, Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục ghi nhận các văn bản giả mạo tài liệu, con dấu của Nhà trường liên quan đến chương trình trao đổi sinh viên với các đối tác nước ngoài.

Đại học khuyến cáo sinh viên, học viên và phụ huynh nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm tra tính xác thực của các thông tin, văn bản liên quan đến chương trình đào tạo, trao đổi và hợp tác quốc tế; không cung cấp thông tin cá nhân, chuyển tiền hoặc thực hiện các giao dịch theo hướng dẫn từ những nguồn chưa được xác minh.

Trường này cho biết, mọi thông tin chính thức về các chương trình trao đổi sinh viên và hợp tác quốc tế của Đại học được công bố trên website chính thức của Đại học Bách khoa Hà Nội. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người học cần liên hệ với Đại học để được xác minh, tránh nguy cơ bị lợi dụng, lừa đảo.