Giữ lại người mẹ trẻ ôm con nhỏ 8 tháng tuổi bên thành cầu lúc 21h đêm

ANTD.VN - Chạy xe máy từ xã Liên Châu sang cầu Quảng Tái lúc 21h đêm, người mẹ trẻ ôm đứa con trai chưa đầy 8 tháng tuổi đi bộ dọc thành cầu với ý định gieo mình xuống sông. Sự xuất hiện kịp thời của người dân cùng tổ công tác Công an xã Ứng Hòa, Hà Nội đã giữ hai mẹ con ở lại với cuộc đời.

Cán bộ Công an xã Ứng Hòa cùng người dân tiếp cận, trò chuyện khuyên nhủ chị N. đang ôm con nhỏ trên cầu Quảng Tái tối 4/11.

21h đêm 4/11/2026, mặt cầu Quảng Tái thuộc thôn Đạo Tú, xã Ứng Hòa, TP Hà Nội thưa vắng người qua lại . Dưới chân lan can bê tông sơn vạch vàng đen, một phụ nữ mặc áo sáng màu, đi dép lê ngồi thụp xuống nền đường . Hai tay chị ghì chặt đứa trẻ còn đỏ hỏn vào ngực .

Chiếc xe máy màu xanh đen dựng sát ngay bên cạnh . Một người dân đi đường dừng lại, bật đèn điện thoại rọi sáng góc tối rồi đứng chắn phía thành cầu . Ngay trước mặt người mẹ trẻ, một cán bộ Công an xã Ứng Hòa ngồi xổm xuống mặt nhựa đường để ngang tầm mắt với chị . Tay phải anh cầm gọn chiếc mũ bảo hiểm kẻ caro cùng túi nilon màu hồng của hai mẹ con bỏ lại, kiên nhẫn trò chuyện từng lời để kéo người phụ nữ ra khỏi cơn kích động .

Người phụ nữ ngồi bên thành cầu là chị N., hộ khẩu thường trú tại thôn Trái Hút, xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai, hiện cư trú tại thôn Châu Mai, xã Liên Châu, TP Hà Nội . Đứa bé nằm gọn trong lòng chị là cháu Đ.Q.P., sinh ngày 13/3/2026 .

Cán bộ Công an xã Ứng Hòa bế và dỗ dành cháu Đ.Q.P. (sinh tháng 3/2026) trong lúc chờ người thân đến trụ sở đón hai mẹ con

Tính đến đêm xảy ra sự việc, cháu bé mới hơn bảy tháng tuổi . Trước đó ít giờ, những mâu thuẫn dồn nén trong chuyện gia đình với chồng khiến chị N. rơi vào trạng thái quẫn bách . Nghĩ quẩn, chị bế theo con trai nhỏ, điều khiển xe máy đi từ xã Liên Châu sang khu vực cầu Quảng Tái thuộc địa phận xã Ứng Hòa . Dừng xe trên cầu, người mẹ bế con đi bộ dọc theo gờ bê tông với ý định ôm cháu bé nhảy xuống sông tự tử .

Phát hiện dáng vẻ bất thường của người phụ nữ bế con nhỏ đứng sát mép cầu giữa đêm tối, người dân địa phương và tổ công tác Công an xã Ứng Hòa lập tức tiếp cận . Trước một người mẹ đang khủng hoảng tâm lý, mọi sự vội vã đều nguy hiểm. Các cán bộ công an cùng người dân nhẹ nhàng đứng vây quanh, vừa hỏi han phân tán sự chú ý vừa từng bước tách hai mẹ con khỏi mép cầu . Khi tâm lý chị N. dịu xuống đôi chút, các chiến sĩ đỡ lấy cháu P. từ tay mẹ rồi mời chị về trụ sở Công an xã Ứng Hòa nghỉ ngơi .

Về đến phòng làm việc của Công an xã Ứng Hòa, ánh điện sáng rõ soi gương mặt còn thất thần của người mẹ . Chị N. ngồi bên chiếc bàn gỗ dài, hai bàn tay đan chặt vào nhau đặt trên đùi, trước mặt là cốc nước lọc các chiến sĩ vừa rót mời . Chiếc địu vải màu đen đã được tháo ra, đặt gọn trong lòng .

Cậu bé chưa đầy 8 tháng tuổi nằm ngoan trong vòng tay cán bộ Công an xã Ứng Hòa (Hà Nội)

Các cán bộ Công an xã Ứng Hòa bàn giao hai mẹ con chị N. cho người thân đưa về gia đình an toàn ngay trong đêm.

Cách đó vài bước chân, một chiến sĩ trẻ đón lấy cháu Đ.Q.P. đang quấn trong chiếc khăn bông màu nâu nhạt . Anh vòng hai tay đỡ trọn lưng và đầu đứa trẻ, cúi xuống nhìn cháu bé rồi mỉm cười trò chuyện để cháu không quấy khóc . Trong vòng tay người chiến sĩ mặc sắc phục xanh, cậu bé chưa đầy tám tháng tuổi nằm ngoan . Đôi mắt tròn xoe ngước nhìn người lạ .

Thiếu tá Nguyễn Anh Quang, Phó Trưởng Công an xã Ứng Hòa cùng các cán bộ ứng trực chia nhau từng phần việc . Cán bộ trực ban ngồi bên bàn ghi chép thông tin từ giấy tờ tùy thân và kiểm tra điện thoại . Một cán bộ khác cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở liên tục bấm máy gọi điện liên hệ với gia đình chị N. để thông báo tình hình . Trong lúc chờ người thân đến đón, các cán bộ công an ngồi lại lắng nghe chị N. trút bỏ những uẩn khúc về hoàn cảnh kinh tế khó khăn cùng sự bế tắc trong cuộc sống hôn nhân .

Thư cảm ơn viết vội trong đêm của chị N gửi Công an xã Ứng Hòa, Hà Nội

Sự kiên trì lắng nghe và những lời khuyên chân tình tại phòng trực đêm đã giúp người mẹ trẻ bình tâm trở lại . Trước khi cùng người thân và con trai rời sảnh trụ sở Công an xã Ứng Hòa về nhà ngay trong đêm , chị N. xin giấy bút, tự tay viết một bức thư cảm ơn gửi lại đơn vị .

Trên trang giấy, nét chữ viết vội của người mẹ vừa bước qua ranh giới sinh tử thừa nhận rằng, sau khi được các đồng chí công an xã động viên thuyết phục, chị đã nhận thấy ý định tự tử của mình là không đúng, thiếu trách nhiệm với gia đình và xã hội .

Bức thư khép lại bằng lời hứa từ bỏ hoàn toàn suy nghĩ tiêu cực cùng lời cảm ơn chân thành gửi tới lực lượng Công an xã Ứng Hòa . Ngoài bậc thềm trụ sở, người chiến sĩ trẻ vẫn cẩn thận bế cháu P. trên tay thêm ít phút trước khi trao lại con trẻ bình an cho gia đình trở về trong đêm muộn ...