ANTD.VN - Nghị định số 420/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành có nhiều nội dung mới về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

Nghị định số 420/2026/NĐ-CP ngày 23/11/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư có nhiều nội dung mới được quy định chi tiết.

Đáng chú ý là các nội dung về xây dựng văn hóa ứng xử trên môi trường số, phòng, chống thông tin sai sự thật, phòng, chống bạo lực gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống, hệ giá trị gia đình thời kỳ mới...

Cụ thể, theo khoản 2 Điều 3 của Nghị định 420/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Nghị định 61/2023/NĐ-CP, nội dung hương ước, quy ước bao gồm: các phong tục, tập quán tốt đẹp và biện pháp hạn chế, tiến tới xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan; bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong ứng xử, giao tiếp, sinh hoạt, việc cưới, việc tang và lễ hội; phát triển các hoạt động văn hóa lành mạnh; xây dựng văn hóa ứng xử văn minh trên môi trường số, phòng, chống thông tin sai sự thật.

Như vậy, bên cạnh các nội dung về giữ gìn phong tục, tập quán tốt đẹp, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong cộng đồng, hương ước, quy ước còn có nội dung về xây dựng văn hóa ứng xử văn minh trên môi trường số và phòng, chống thông tin sai sự thật.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, theo điểm c khoản 1 Điều 7 Nghị định 61/2023/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Điều 5 Nghị định 420/2026/NĐ-CP, quy định nội dung hương ước, quy ước có thể được thể hiện bằng hình thức khác phù hợp với mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và được cộng đồng dân cư thống nhất lựa chọn.

Theo đó, quy định mới vừa bổ sung nội dung về văn hóa ứng xử trên môi trường số, vừa tạo điều kiện để cộng đồng dân cư lựa chọn hình thức thể hiện hương ước, quy ước phù hợp với việc ứng dụng công nghệ thông tin.

Nghị định 420/2026/NĐ-CP cũng quy định: Hương ước, quy ước đã được UBND cấp xã công nhận phải được thông tin, phổ biến kịp thời, rộng rãi đến các hộ gia đình, công dân cư trú tại cộng đồng dân cư để biết, thực hiện.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định công nhận, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm đăng tải công khai bản điện tử hương ước, quy ước trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố niêm yết công khai ít nhất 30 ngày kể từ ngày nhận được hương ước, quy ước tại nhà văn hóa - khu thể thao của cộng đồng dân cư, điểm sinh hoạt cộng đồng.

Các hình thức phổ biến bao gồm: Hội nghị của cộng đồng dân cư; thông tin trên mạng lưới thông tin cơ sở; sao gửi đến từng hộ gia đình; thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật, bảo đảm phù hợp với mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại cộng đồng dân cư; thông qua hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật; thông qua hoạt động hòa giải cơ sở của đội ngũ hòa giải viên, người có uy tín trong cộng đồng dân cư; hình thức khác phù hợp với điều kiện thực tế của cộng đồng dân cư.

Nghị định 420/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 10/1/2027.