ANTD.VN -Chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, Công an phường Vĩnh Tuy, Hà Nội đã góp phần bảo đảm lễ khởi công hai công trình giáo dục và giao thông trên địa bàn diễn ra an toàn, thuận lợi.

Ngày 23/11/2026, phường Vĩnh Tuy tổ chức lễ khởi công Dự án xây dựng Trường THPT Mạc Thị Bưởi và Dự án xây dựng tuyến đường từ nút giao thông đường Tam Trinh đến điểm giao cắt với tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên. Đây là hai công trình có ý nghĩa thiết thực trong việc hoàn thiện hạ tầng đô thị, nâng cao điều kiện học tập, cải thiện giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình.

Xác định công tác bảo đảm an ninh, trật tự là nhiệm vụ quan trọng, nhất là đối với các dự án có liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, Công an phường Vĩnh Tuy đã chủ động triển khai các biện pháp nắm tình hình ngay từ cơ sở. Trong quá trình thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường kết nối Tam Trinh với Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên bám sát địa bàn, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến nhân dân; phối hợp với các tổ dân phố và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc của các hộ dân liên quan đến dự án.

Đại diện Chỉ huy Công an phường Vĩnh Tuy

Từ tình hình thực tế, Công an phường chủ động rà soát, tổng hợp thông tin, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động phù hợp. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ chủ trương, chính sách và các quy định của pháp luật về giải phóng mặt bằng, giúp người dân hiểu mục đích, ý nghĩa của công trình đối với sự phát triển của địa phương. Những kiến nghị chính đáng của người dân cũng được ghi nhận, phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, góp phần hạn chế phát sinh những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự.

Công an phường bảo đảm ANTT khu vực Dự án xây dựng tuyến đường kết nối Tam Trinh với Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên.

Song song với công tác nắm tình hình, vận động nhân dân, Công an phường Vĩnh Tuy chủ động xây dựng và triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn lễ khởi công hai công trình. Lực lượng Công an phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tăng cường tuần tra, kiểm soát, giữ gìn trật tự công cộng, trật tự đô thị tại khu vực diễn ra sự kiện.

Trong thời gian tổ chức lễ khởi công, cán bộ, chiến sĩ tập trung thực hiện nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân và phương tiện di chuyển, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của Nhân dân. Công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật, phòng cháy, chữa cháy cũng được chú trọng, bảo đảm các hoạt động diễn ra an toàn, đúng kế hoạch.

Lực lượng Công an phường Vĩnh Tuy thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, điều tiết giao thông phục vụ lễ khởi công.

Từ việc chủ động nắm tình hình, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình giải phóng mặt bằng đến triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn tại lễ khởi công, Công an phường Vĩnh Tuy tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở. Qua đó, góp phần tạo môi trường ổn định, an toàn để triển khai các công trình phục vụ dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng địa bàn ngày càng văn minh, hiện đại.