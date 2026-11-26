ANTD.VN -Với phương châm lấy tuyên truyền, vận động, thuyết phục làm trọng tâm, Công an xã Phượng Dực, Hà Nội đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể triển khai công tác dân vận trong quá trình giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 429. Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân, bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ tiến độ dự án.

Dự án nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 429 đi qua địa bàn thôn Hòa Mỹ và thôn Hồng Minh, xã Phượng Dực, có 12 hộ dân có đất liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng cũng đặt ra nhiều khó khăn do liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân.

Xác định rõ vai trò của lực lượng Công an cơ sở trong bảo đảm an ninh, trật tự và vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Công an xã Phượng Dực đã chủ động tham mưu UBND xã, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền hai thôn tổ chức gặp gỡ, tuyên truyền về chủ trương thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã thường xuyên bám sát địa bàn, trực tiếp đến từng hộ gia đình nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe khó khăn, vướng mắc của người dân; kiên trì giải thích các quy định pháp luật, vận động các hộ hiểu rõ ý nghĩa của dự án đối với sự phát triển chung của địa phương. Công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần gần dân, sát dân, lấy sự đồng thuận của nhân dân làm mục tiêu, chủ động phòng ngừa những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự.

Đồng chí Nguyễn Hữu Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã Phượng Dực phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị triển khai công tác giải phóng mặt bằng, đồng chí Nguyễn Hữu Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã Phượng Dực ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của lực lượng Công an xã trong công tác tham mưu, phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh tầm quan trọng của nhiệm vụ giải phóng mặt bằng đối với tiến độ dự án; đề nghị các ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ, thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch và quan tâm giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tá Vũ Văn Hoàng, Trưởng Công an xã Phượng Dực khẳng định công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình triển khai giải phóng mặt bằng.

Trung tá Vũ Văn Hoàng, Trưởng Công an xã Phượng Dực phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí yêu cầu cán bộ, chiến sĩ sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh; đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh, trật tự đúng quy định pháp luật, tôn trọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Công an xã cũng tiếp tục phối hợp với các bộ phận chuyên môn của UBND xã rà soát từng trường hợp, gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của các hộ gia đình, kịp thời tổng hợp, tham mưu giải quyết những kiến nghị, vướng mắc chính đáng, hạn chế phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự.

Theo kết quả triển khai, đến ngày 15/11/2026, đã có 5/12 hộ dân tự giác tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đối với 7 hộ chưa bàn giao mặt bằng, địa phương đã triển khai các bước theo quy định để thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, giải tỏa tài sản phục vụ dự án nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 429 trên địa bàn xã Phượng Dực.

Cán bộ Công an xã Phượng Dực vận động, tuyên truyền người dân

Kết quả trên cho thấy vai trò tích cực của lực lượng Công an xã Phượng Dực trong công tác dân vận, phối hợp cùng hệ thống chính trị địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các quy định về giải phóng mặt bằng. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ ổn định tình hình an ninh, trật tự và phục vụ triển khai dự án.