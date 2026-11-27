ANTD.VN - Nhằm nâng cao khả năng xử lý các tình huống cháy, nổ tại khu dân cư có đường giao thông nhỏ hẹp, xe chữa cháy chuyên dụng khó tiếp cận, ngày 27/11/2026, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội phối hợp UBND phường Bồ Đề tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và CNCH huy động nhiều lực lượng tại các ngõ nhỏ, ngõ sâu trên địa bàn phường.

Thượng tá Đinh Thanh Hà, Đội trưởng Đội chữa cháy và CNCH- Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH- Công an Hà Nội trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích tham gia, triển khai diễn tập

Chủ động xử lý cháy, nổ ngay từ những phút đầu

Thực tế cho thấy, tại các khu dân cư đông đúc, đặc biệt là những khu vực có ngõ nhỏ, ngõ sâu, việc tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra sự cố luôn đặt ra nhiều thách thức. Theo thống kê, rà soát, trên địa bàn phường Bồ Đề hiện có 303 ngõ nhỏ, ngõ sâu mà xe chữa cháy chuyên dụng khó tiếp cận. Trong các khu vực này có hàng nghìn cơ sở trọng điểm, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhóm lớp mầm non, kho hàng hóa xen kẽ khu dân cư cùng nhiều hộ gia đình đang sinh sống, hoạt động.

Đáng chú ý, đặc điểm chung của những khu vực này là đường giao thông nhỏ hẹp, nhiều đoạn quanh co, khoảng cách từ vị trí xe chữa cháy có thể tiếp cận đến khu vực xảy ra cháy khá xa. Nguồn nước phục vụ chữa cháy tại một số nơi cũng chưa thực sự thuận lợi. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận hiện trường, triển khai lực lượng, phương tiện và tổ chức chữa cháy, CNCH, nhất là khi đám cháy phát triển nhanh, có nguy cơ lan rộng sang các công trình, nhà ở liền kề.

Đồng chí Vũ Trọng Thư, Phó Chủ tịch UBND phường Bồ Đề trao khen thưởng cho cá nhân, tập thể có thành tích trong huấn luyện, tổ chức diễn tập PCCC và CNCH

Xuất phát từ đặc điểm thực tế đó, buổi diễn tập được tổ chức với tình huống giả định xảy ra cháy tại nhà dân ở địa chỉ số 65, ngõ 78 phố Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội. Đây là tình huống đặt ra yêu cầu phải phát huy tối đa khả năng xử lý ban đầu của lực lượng tại chỗ, đồng thời nhanh chóng huy động lực lượng chuyên nghiệp và các đơn vị liên quan để phối hợp triển khai phương án chữa cháy, cứu người, cứu tài sản.

Theo tình huống giả định, ngay khi phát hiện cháy, người dân đã nhanh chóng hô hoán, báo động cho các hộ gia đình lân cận, đồng thời thông tin đến chính quyền địa phương để tổ chức ứng phó. Tiếp nhận tin báo, lãnh đạo UBND phường Bồ Đề khẩn trương chỉ đạo Đội chữa cháy tình nguyện, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, lực lượng dân phòng, Ban Chỉ huy quân sự phường, Công an phường và Trung tâm Y tế phường triển khai lực lượng đến hiện trường.

Đồng chí Vũ Trọng Thư, Phó Chủ tịch UBND phường Bồ Đề phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập

Với phương châm khẩn trương, chủ động, các lực lượng tại chỗ nhanh chóng phân công nhiệm vụ, tổ chức tìm kiếm người bị nạn, hướng dẫn thoát nạn và đưa người bị thương đến khu vực an toàn. Các nạn nhân sau đó được bàn giao cho lực lượng y tế để sơ cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu. Song song với nhiệm vụ cứu người, Đội chữa cháy tình nguyện, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và dân phòng tích cực hỗ trợ di chuyển tài sản, phối hợp triển khai các biện pháp chữa cháy ban đầu, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chuyên nghiệp tiếp cận và xử lý sự cố.

Tình huống cháy giả định

Trước diễn biến đám cháy ngày càng phức tạp, trong khi điều kiện giao thông không thuận lợi, phương tiện chữa cháy chuyên dụng không thể tiếp cận trực tiếp khu vực xảy ra cháy, chỉ huy chữa cháy nhận định lực lượng, phương tiện tại chỗ chưa đủ khả năng khống chế hoàn toàn đám cháy. Ngay lập tức, thông tin được báo về Trung tâm Thông tin chỉ huy chữa cháy thành phố để đề nghị chi viện.

Phát huy hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” tại khu dân cư ngõ sâu

Tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động Đội CC&CNCH khu vực số 18 đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng triển khai phương án chữa cháy và CNCH. Một trong những nội dung đáng chú ý của buổi diễn tập là việc sử dụng xe rải vòi chữa cháy, tổ chức triển khai đường vòi từ vị trí xe chữa cháy có thể tiếp cận đến khu vực xảy ra sự cố.

Các lực lượng tham gia diễn tập CNCH

Đây là giải pháp phù hợp với đặc thù địa bàn có nhiều ngõ nhỏ, ngõ sâu, giúp khắc phục hạn chế về giao thông, rút ngắn thời gian đưa nước và chất chữa cháy đến điểm cháy. Các lực lượng phối hợp triển khai đội hình, tổ chức phun nước làm mát, khống chế và dập tắt đám cháy theo phương án, đồng thời tiếp tục rà soát, bảo đảm không còn người mắc kẹt trong khu vực nguy hiểm.

Lực lượng tham gia diễn tập triển khai đội hình chữa cháy

Thông qua tình huống diễn tập, các lực lượng đã thực hành những nội dung quan trọng trong quy trình xử lý một vụ cháy tại khu dân cư có điều kiện tiếp cận khó khăn. Từ tiếp nhận thông tin, huy động lực lượng, tổ chức cứu người, cứu tài sản đến triển khai đội hình chữa cháy, bảo đảm nguồn nước và phối hợp giữa các đơn vị đều được đặt trong yêu cầu xử lý khẩn trương, thống nhất, sát với tình hình thực tế.

Không chỉ là dịp kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng chuyên nghiệp, hoạt động diễn tập còn giúp đánh giá thực chất năng lực của các lực lượng tham gia chữa cháy tại cơ sở. Qua đó, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai phương án được nhận diện để kịp thời rút kinh nghiệm, bổ sung và hoàn thiện cơ chế phối hợp, bảo đảm khi có sự cố xảy ra, các lực lượng có thể nhanh chóng vào cuộc, không để bị động, bất ngờ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tham gia diễn tập tìm kiếm cứu nạn

Phát biểu tại buổi diễn tập, đồng chí Vũ Trọng Thư, Phó Chủ tịch UBND phường Bồ Đề nhấn mạnh, việc tổ chức diễn tập tại các cơ sở, hộ gia đình nằm trong ngõ nhỏ, ngõ sâu, nơi xe chữa cháy chuyên dụng khó tiếp cận có ý nghĩa thiết thực đối với công tác phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy, nổ. Đây cũng là hoạt động nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của chủ cơ sở, cán bộ, giáo viên và người dân trong việc chủ động phòng ngừa, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Lực lượng CNCH triển khai cứu người mắc kẹt trong tình huống giả định

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường đề nghị các lực lượng, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân nắm vững kiến thức, kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, kỹ năng thoát nạn và xử lý tình huống khi có cháy, nổ. Đặc biệt, tại những khu vực xe chữa cháy khó tiếp cận, mỗi hộ gia đình, mỗi cơ sở cần nâng cao tinh thần chủ động, không trông chờ, ỷ lại vào lực lượng chuyên nghiệp mà phải sẵn sàng tham gia xử lý ngay từ những phút đầu khi sự cố xảy ra.

Qua diễn tập nhằm phát huy hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ”, xây dựng thế trận phòng cháy, chữa cháy rộng khắp từ cơ sở, chủ động ứng phó với các tình huống cháy, nổ ngay từ sớm, từ xa, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, góp phần bảo đảm an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn phường Bồ Đề.