ANTD.VN - Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội về xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy, UBND phường Thanh Liệt, Hà Nội đã triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm tra, xử lý. Trong đó, kiên quyết cưỡng chế các trường hợp không tự giác khắc phục, từng bước lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn.

UBND phường Thanh Liệt đã triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm tra, xử lý và tháo dỡ công trình vi phạm

Tuyên truyền, vận động đi đôi với xử lý nghiêm vi phạm

Sáng 26/11/2026, UBND phường Thanh Liệt tổ chức cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các công trình vi phạm tại khu vực phố Vũ Đức Úy, Tổ dân phố số 3 Triều Khúc. Đây là hoạt động cụ thể nhằm triển khai Kết luận số 114-KL/TU ngày 26/8/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tập trung xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng và bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố.

Chỉ đạo công tác cưỡng chế có đồng chí Bùi Huy Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; đồng chí Trình Quốc Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường. Cùng tham gia có đại diện các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, Ban Chỉ huy Quân sự phường, Công an phường, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố và Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố số 3 Triều Khúc.

Tại hiện trường, đồng chí Trình Quốc Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường đã công bố các quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 8 trường hợp có công trình vi phạm trên đất nông nghiệp tại phố Vũ Đức Úy. Qua kiểm tra, các công trình vi phạm chủ yếu là nhà xưởng, kho bãi được dựng bằng khung cột thép, vì kèo thép, mái lợp tôn và quây tôn xung quanh, với tổng diện tích đất vi phạm khoảng 2.670,5m².

Xác định công tác tuyên truyền, vận động là một trong những giải pháp quan trọng để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, trước khi tổ chức cưỡng chế, UBND phường Thanh Liệt đã tập trung phổ biến các quy định của pháp luật, thông tin về chủ trương, kế hoạch xử lý vi phạm, đồng thời yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc chấp hành.

Đưa máy móc tháo dỡ nhà xưởng vi phạm

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đa số tổ chức, cá nhân có công trình vi phạm đã nhận thức rõ trách nhiệm, tự giác phối hợp tháo dỡ, khắc phục hậu quả. Đây là yếu tố quan trọng giúp quá trình xử lý được triển khai thuận lợi, hạn chế phát sinh những tình huống phức tạp.

Đối với các trường hợp không tự giác chấp hành, UBND phường tổ chức cưỡng chế theo đúng quy định. Các lực lượng chức năng được huy động, phân công nhiệm vụ cụ thể, phối hợp triển khai chặt chẽ từng khâu, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục pháp luật. Trong suốt quá trình thực hiện, công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho lực lượng tham gia và khu vực xung quanh được đặt lên hàng đầu. Hoạt động cưỡng chế diễn ra an toàn, không để phát sinh tình huống phức tạp.

Không để vi phạm kéo dài, phát sinh vi phạm mới

Việc kết hợp giữa tuyên truyền, vận động với kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm thể hiện rõ quan điểm nhất quán của chính quyền địa phương: mọi hành vi vi phạm phải được phát hiện, xử lý theo quy định, không để tồn tại kéo dài, gây ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Việc tổ chức cưỡng chế tại phố Vũ Đức Úy tiếp tục thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền phường Thanh Liệt trong thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Thành ủy và Đảng ủy phường. Qua đó, góp phần từng bước lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý, sử dụng đất đai và hoạt động xây dựng; ngăn chặn tình trạng sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích để dựng nhà xưởng, kho bãi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, trong đó có nguy cơ cháy, nổ.

Với tinh thần không né tránh, không buông lỏng quản lý, phường Thanh Liệt xác định việc lập lại trật tự trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị

Đáng chú ý, việc xử lý vi phạm không chỉ dừng lại ở hoạt động cưỡng chế, tháo dỡ các công trình sai phạm mà còn đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý sau xử lý, không để tái diễn tình trạng vi phạm tại những khu vực đã được giải tỏa. Đây là nhiệm vụ cần được triển khai thường xuyên, liên tục, gắn trách nhiệm cụ thể của từng bộ phận, đơn vị và chính quyền cơ sở.

Theo UBND phường Thanh Liệt, thời gian tới, địa phương tiếp tục tập trung rà soát, phân loại các trường hợp vi phạm, xây dựng lộ trình và tổ chức xử lý theo đúng quy định pháp luật. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý ngay từ đầu những hành vi vi phạm mới; không để hình thành các công trình trái phép, nhà xưởng, kho bãi vi phạm kéo dài hoặc tái vi phạm sau khi đã được xử lý.

Với tinh thần không né tránh, không buông lỏng quản lý, phường Thanh Liệt xác định việc lập lại trật tự trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm đất đai được sử dụng đúng mục đích, đúng quy định pháp luật, góp phần xây dựng địa bàn ổn định, an toàn và văn minh.