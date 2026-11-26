Chủ động tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm

Để triển khai có hiệu quả “Tổ tuần tra kiểm soát Ba nhất”, từ tháng 2/2026 đến nay, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 duy trì các tổ tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Hồng, tập trung vào những khu vực có hoạt động vận tải hàng hóa, bến khách, bến vật liệu xây dựng và những địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm.

Bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực thi công cầu vượt Thượng Cát.

Qua công tác kiểm soát, đơn vị đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 672 trường hợp với 730 hành vi vi phạm, tổng số tiền phạt 2.517.650.000 đồng. Trong đó, có 199 trường hợp chở hàng quá tải, 53 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 77 trường hợp không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, 83 trường hợp không có bằng thuyền trưởng, 38 trường hợp vi phạm tại bến khách ngang sông, 9 trường hợp vi phạm quy định về đăng kiểm và 17 trường hợp liên quan đến hoạt động bến vật liệu xây dựng không phép.

Ghi nhận sáng 26/11, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát đường thủy số 1 tổ chức tuần tra, kiểm soát trên sông Hồng, đoạn qua địa phận phường Thượng Cát, xã Ô Diên, thành phố Hà Nội.

Tại khu vực Bến khách Liên Trung, qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận hoạt động của bến cơ bản chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn giao thông đường thủy. Đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa, tổ công tác tập trung kiểm tra tải trọng, giấy tờ đăng ký, đăng kiểm và các điều kiện an toàn kỹ thuật. Việc kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất” với các tiêu chí “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, đơn vị đã cụ thể hóa bằng việc xây dựng mô hình tổ tuần tra kiểm soát chuyên sâu trên tuyến. Mục tiêu đặt ra là nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động của cán bộ, chiến sĩ trong thực thi nhiệm vụ; lấy hiệu quả công tác, sự bình yên của địa bàn và sự hài lòng của người dân làm thước đo. Các tổ công tác được yêu cầu bám sát tuyến, địa bàn, kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, xử lý vi phạm với nắm tình hình, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm.n... Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 1

Phối hợp đấu tranh với tội phạm, ngăn chặn vi phạm từ cơ sở

Không chỉ làm tốt công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, các tổ tuần tra còn phát huy vai trò trong công tác nắm tình hình, phát hiện và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến sông, nhất là hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển khoáng sản trái phép và vi phạm trong hoạt động bến bãi.

Kiểm soát các điều kiện của người điều khiển phương tiện.

Điển hình, đầu năm 2026 đến nay, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, đơn vị thuộc Cục Cảnh sát giao thông và Công an cấp xã phát hiện 2 phương tiện thủy cùng 4 người đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép. Cùng với đó, qua phối hợp kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử lý 20 trường hợp mua, vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp.

Trong công tác quản lý hoạt động bến bãi, Đội đã phối hợp với UBND các xã Liên Minh và Trung Giã tổ chức xử lý 8 bến vật liệu xây dựng không phép bằng biện pháp cưỡng chế tháo dỡ công trình, đóng cọc rào chắn, ngăn chặn hoạt động trái phép. Từ ngày 14/12/2025 đến hết ngày 13/10/2026, lực lượng chức năng đã xử lý 17 cá nhân, tổ chức và 17 phương tiện có hành vi neo đậu, bốc xếp hàng hóa tại vị trí chưa được công bố.

Việc phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát đường thủy với chính quyền địa phương không chỉ tập trung xử lý vi phạm mà còn tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện dấu hiệu tái hoạt động tại các khu vực đã được giải tỏa.

Gần dân từ những việc làm cụ thể

Cùng với nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành pháp luật được các tổ tuần tra duy trì thường xuyên. Tại các bến khách, bến hàng hóa, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp nhắc nhở chủ bến, người điều khiển phương tiện thực hiện các quy định về an toàn giao thông đường thủy, không chở quá tải, không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện, bảo đảm đầy đủ trang thiết bị cứu sinh.

Lực lượng chức năng hướng dẫn, nhắc nhở người dân chú ý các điều kiện an toàn khi tham gia giao thông.

Đặc biệt, tại khu vực thi công cầu vượt Thượng Cát, thuộc địa phận phường Thượng Cát, lực lượng Cảnh sát đường thủy chủ động phân luồng, hướng dẫn các phương tiện lưu thông an toàn, phòng ngừa nguy cơ va chạm trong quá trình di chuyển qua khu vực thi công.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ luôn xác định rõ trách nhiệm của mình, vừa kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, vừa tận tình hướng dẫn, giải thích để người dân hiểu và tự giác chấp hành. Mỗi ca tuần tra không chỉ nhằm phát hiện, xử lý vi phạm mà còn là dịp để lực lượng chức năng nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ người dân và chủ phương tiện khi cần thiết. Thiếu tá Nguyễn Thế Hiệp, Tổ trưởng tổ công tác

Thiếu tá Nguyễn Thế Hiệp, Tổ trưởng tổ công tác cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ luôn xác định rõ trách nhiệm của mình, vừa kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, vừa tận tình hướng dẫn, giải thích để người dân hiểu và tự giác chấp hành. Mỗi ca tuần tra không chỉ nhằm phát hiện, xử lý vi phạm mà còn là dịp để lực lượng chức năng nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ người dân và chủ phương tiện khi cần thiết.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chấp hành quy định về bảo đảm an toàn.

Từ những ca tuần tra trên sông đến các hoạt động phối hợp xử lý vi phạm tại địa bàn ven sông, mô hình “Tổ tuần tra kiểm soát Ba nhất” đang từng bước tạo chuyển biến trong công tác quản lý tuyến, địa bàn. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động đường thủy, chủ động phòng ngừa tội phạm, giữ bình yên trên tuyến sông Hồng.