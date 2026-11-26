ANTD.VN -Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý cư trú, đẩy mạnh chuyển đổi số và tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài sinh sống, làm việc trên địa bàn, Công an xã Yên Xuân, Hà Nội đã tổ chức kiểm tra 7 cơ sở, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn 18 người nước ngoài thực hiện các quy định về định danh và xác thực điện tử.

Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang được đẩy mạnh, việc cấp và sử dụng tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài có ý nghĩa quan trọng, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi trong thực hiện các giao dịch điện tử và tiếp cận dịch vụ thiết yếu.

Hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 20/10 đến 15/11/2026, Công an xã Yên Xuân đã tiến hành kiểm tra 7 cơ sở có người nước ngoài tạm trú, gồm 3 doanh nghiệp và 4 hộ dân. Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn 18 người nước ngoài về lợi ích, điều kiện, trình tự và thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử theo Nghị định số 69/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 320/2026/NĐ-CP ngày 13/8/2026 của Chính phủ.

Đồng thời, Công an xã kết hợp phổ biến các quy định pháp luật về quản lý cư trú, hướng dẫn doanh nghiệp, hộ dân và cơ sở lưu trú thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo đúng quy định; kịp thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Công an xã Yên Xuân hướng dẫn người nước ngoài thủ tục về định danh và xác thực điện tử

Đáng chú ý, Nghị định số 320/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 28/9/2026, đã mở rộng đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử. Theo đó, người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp hoặc cư trú hợp pháp tại Việt Nam được cấp tài khoản định danh điện tử khi có nhu cầu, không phân biệt theo mức độ.

Để thực hiện thủ tục, Công an xã Yên Xuân khuyến nghị người nước ngoài chuẩn bị hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn thời hạn; số thuê bao di động chính chủ, địa chỉ thư điện tử (nếu có) và các thông tin cần thiết theo hướng dẫn. Người có nhu cầu có thể đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an thành phố Hà Nội để được tiếp nhận, hướng dẫn đăng ký tài khoản theo quy định.

Đối với người nước ngoài dưới 14 tuổi, người được giám hộ hoặc được đại diện, việc đăng ký được thực hiện cùng người đại diện hoặc người giám hộ theo trình tự, thủ tục quy định.

Thông qua hoạt động kiểm tra kết hợp tuyên truyền, Công an xã Yên Xuân góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở lưu trú và người nước ngoài; đồng thời hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về cư trú.