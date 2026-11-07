Công an xã "bắt trend" làm clip cảnh báo nạn quay lén đăng mạng

Trong video tuyên truyền pháp luật mới được Công an xã Phú Cát đăng tải, câu chuyện thời sự đã thu hút nhiều người xem, tương tác, bình luận.
Chiếc ô tô điện màu vàng đỗ dưới bóng cây, cửa kính đóng kín
"Mày làm cái gì đấy? Đấy mày bảo mày đi sạc xe à?"
Cánh cửa bật mở
Nhưng chỉ một giây sau, nam thanh niên giật mình mở mắt và giơ hai tay lên
Bị người lạ bất ngờ mở cửa chĩa điện thoại vào mặt và quát tháo, cô gái hoảng hốt lùi ra ghế sau, còn nam thanh niên vơ vội đôi giày dưới sàn xe rồi nhảy xuống đất bỏ chạy
Dù chưa rõ đầu đuôi sự việc, người đàn ông cầm điện thoại vẫn đắc thắng chỉ tay gọi với theo
"Thằng kia mày chạy đi đâu? Vợ chồng mày ra đây! Mày chạy đi tao quay mày hết rồi, quay mày hết rồi!"
Quay xong đoạn clip vài giây không đầu không cuối, người đàn ông xoay người lại, mắt dán vào màn hình điện thoại chuẩn bị đăng tải lên mạng xã hội
Đúng giây thứ hai mươi của đoạn băng, một cán bộ Công an xã Phú Cát (TP Hà Nội) bước vào khung hình
"Dừng lại!"
Một tay người cán bộ công an giữ lấy khuỷu tay người đàn ông, tay kia ấn nhẹ chiếc điện thoại đang giơ cao xuống
Đứng cạnh chiếc xe màu vàng, người cán bộ công an nhìn thẳng vào ống kính, đọc rõ ràng từng lời nhắc nhở pháp luật
"Công an xã Phú Cát khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, không tự ý đăng tải, chia sẻ hình ảnh của người khác trái quy định, không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng. Mọi hành vi vi phạm, tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật"
Đó là toàn bộ nội dung đoạn video tuyên truyền dài đúng 40 giây vừa được Công an xã Phú Cát đăng tải trên mạng xã hội
Câu chuyện trong clip rất ngắn nhưng dựng lại sát thực tế một thói quen xấu đang phổ biến: hễ thấy chuyện lạ trên đường là rút điện thoại ra quay, cắt ghép vài giây gây sốc để câu tương tác hoặc "bóc phốt" mà không cần biết sự thật phía sau. Trong clip, nếu không có nải chuối lộ ra và không có người cán bộ công an chặn lại kịp thời, vài giây hình ảnh nhìn từ phía sau chiếc váy đỏ khi tung lên mạng chắc chắn sẽ biến hai người trong xe thành nạn nhân của những lời đồn thổi ác ý
Để ý kỹ trên ngực áo quân phục của người cán bộ Công an xã Phú Cát và trên cổ áo phông của người đóng vai quay lén, người xem sẽ thấy hai chiếc micro thu âm nhỏ màu đen kẹp ngay ngắn
Thời gian gần đây, không riêng xã Phú Cát mà nhiều đơn vị công an cấp xã, phường tại Hà Nội đều đã chủ động lập kênh truyền thông, tự viết kịch bản và đóng các tiểu phẩm ngắn như thế này.
Cách làm mới giải quyết được điểm yếu lớn nhất của lối tuyên truyền cũ là sự khô khan. Một văn bản trích dẫn điều khoản xử phạt hành vi xâm phạm đời tư thường dài và khó nhớ.
Ngược lại, một tiểu phẩm 40 giây chia làm hai nửa rõ rệt — 20 giây đầu là tình huống hài hước gây tò mò, 20 giây sau là cán bộ công an xuất hiện phân tích đúng sai — giúp người dân xem hết mà không lướt qua
Bối cảnh quay chính là những con ngõ, hàng cây, chiếc xe quen thuộc ở địa phương, còn diễn viên là những cán bộ công an cơ sở mà người dân gặp gỡ hàng ngày
Ở những giây cuối cùng của video, khi người cán bộ công an nhắc đến việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, người đàn ông đóng vai kẻ quay lén im lặng cúi đầu nhìn xuống đất