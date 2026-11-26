ANTD.VN - Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội đang thụ lý điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 3h20 ngày 17-11-2026 tại khu vực trước nghĩa trang Triều Khúc, thuộc địa phận phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe ô tô biển kiểm soát 29H-937.84 do anh Lại Văn Hưng (sinh năm 1990, trú tại thôn Hạ Dục, xã Hòa Phú, Hà Nội) điều khiển, di chuyển theo hướng Triều Khúc đi Vũ Đức Úy, đã va chạm với xe ô tô biển kiểm soát 30G-095.14 do anh Hoàng Huy Hùng (sinh năm 1987, trú tại 203B8, tập thể Yên Ngưu, xã Đại Thanh, Hà Nội) là chủ phương tiện, đang đỗ trên vỉa hè cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn trước nghĩa trang Triều Khúc

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ tai nạn, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội đề nghị những người chứng kiến, người biết thông tin liên quan hoặc có dữ liệu camera hành trình ghi nhận diễn biến vụ việc cung cấp thông tin cho cơ quan Công an.

Thông tin xin liên hệ: Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội, địa chỉ số 611 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, Hà Nội; số điện thoại: 0243.858.2896 hoặc cán bộ thụ lý vụ việc - đồng chí Phạm Quốc Huy, số điện thoại: 0943.738.899.

Phòng Cảnh sát giao thông trân trọng đề nghị người dân phối hợp, cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ tai nạn theo quy định.