Khi nhà quản lý, nghệ sĩ, nhà báo và Công an Hà Nội cùng chung nhịp đập

ANTD.VN - Không khoảng cách chủ khách, những cái bắt tay thật chặt giữa lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội với các nhà quản lý, báo, văn nghệ sĩ trong tối 30/10 đã nói lên tình cảm gắn bó sau một năm sát cánh qua hàng loạt sự kiện lớn của Thủ đô.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP với khoảnh khắc tình cảm cùng các văn nghệ sĩ

Tối 30/10, tại nhà khách CATP, các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an thành phố (CATP) Hà Nội trong trang phục giản dị đứng bắt tay từng nhà báo, đạo diễn, nghệ sĩ vừa bước qua cửa khán phòng .

NSND Tự Long vừa tới nơi đã vỗ vai, trò chuyện rôm rả với cán bộ đón tiếp như trở về nhà . Cách đó vài bước chân, NSƯT Kiều Minh Hiếu và NSƯT Trịnh Mai Nguyên cười vang khi siết chặt tay Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền . Khoảng cách chủ khách xóa nhòa .

Ở một góc khán phòng, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt -Phó Giám đốc CATP Hà Nội đứng quây quần bên các nhà báo, nhà quản lý và các văn nghệ sĩ.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP chia sẻ nhiều định hướng mới của CATP với các nhà báo tại buổi gặp mặt

Đặc biệt, hỏi thăm từng bàn khách mời, Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội sôi nổi kể lại những kỷ niệm phối hợp tác nghiệp trong suốt năm qua ..

Nhìn vào danh sách khách mời có mặt tại buổi gặp mặt, tri ân các cơ quan, đơn vị, cá nhân phối hợp tổ chức các sự kiện, nhiệm vụ lớn năm 2026, có thể thấy sự gắn kết rộng khắp và uy tín của CATP Hà Nội đối với các ban, ngành, giới trí thức, văn nghệ sĩ và báo chí . Đặc biệt, dự buổi gặp mặt tri ân cũng có sự hiện diện của có Trung tướng Bùi Trọng Vĩnh, Cục trưởng Cục Bảo vệ an ninh Quân đội.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trân trọng đón tiếp các khách mời

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky (thứ 3 từ trái sang) cùng chung tay với các khách mời - quyết tâm phối hợp hiệu quả hơn nữa vì Thủ đô bình yên

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP Hà Nội thăm hỏi các khách mời

Lãnh đạo các cơ quan báo chí cũng đến, chia sẻ tình cảm với công an Thủ đô

Khối cơ quan báo chí, truyền thông có ông Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam cùng các cán bộ chủ chốt của Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam gồm Trưởng ban Nguyễn Phương Mai, các Phó Trưởng ban Hà Thu Hằng, Nguyễn Hồng Phúc, Trương Thị Ngọc Bích;

Đại tá Nguyễn Thị Mai Thao, Phó Giám đốc Truyền hình Công an nhân dân; ông Nguyễn Kim Khiêm, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo, Phát thanh và Truyền hình Hà Nội cùng đại diện Báo Nhân Dân, Báo Dân trí .

Đại diện các ban Đảng Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND Thành phố, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố, lãnh đạo Đảng ủy, UBND các phường Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Ba Đình, Hoàn Kiếm cùng những nghệ sĩ tên tuổi như NSND Tự Long, NSND Trung Hiếu (Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội), NSƯT Kiều Minh Hiếu (Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam), NSƯT Trịnh Mai Nguyên (Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam), NSƯT Trường Bắc (Phó Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Quốc gia Việt Nam), Đại tá, NSND Hà Thủy, NSND Thái Bảo... đều dành thời gian tới chung vui .

Được sự phân công của đồng chí giám đốc, chia sẻ tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội xưng hô các đại biểu, nhà báo, văn nghệ sĩ có mặt trong khán phòng là "những người bạn thân thiết" .

Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho biết năm 2026 đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô . Bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an và Thành phố, toàn lực lượng đã chủ động phòng ngừa, đấu tranh từ sớm, từ xa trên cả thực địa lẫn không gian mạng, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tết Nguyên đán Bính Ngọ, kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp cùng các ngày lễ lớn của đất nước .

Nhằm từng bước tháo gỡ 5 điểm nghẽn lớn của Thành phố trong lộ trình xây dựng đô thị thông minh, CATP Hà Nội đã nghiên cứu và đưa vào vận hành hệ thống gần 5.000 camera AI, trung tâm điều khiển giao thông thông minh, hệ thống biển báo điện tử, trợ lý ảo AI và ứng dụng Hanoi Smart Police . Các thiết bị bay không người lái giám sát an ninh, thiết bị báo cháy không dây và các tiện ích xử lý thủ tục trên môi trường số cũng được triển khai với mục tiêu lấy hiệu quả phục vụ người dân làm thước đo .

Ghi nhận những chiến công xuất sắc trong năm 2026, Đảng và Nhà nước đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ tư cho CATP Hà Nội . Cá nhân Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng và tập thể Phòng Cảnh sát hình sự cũng vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân . Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập, Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội đã đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất với sự hiện diện của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an .

Phía sau những chuyên án lớn hay những ca trực xuyên đêm dưới màn pháo hoa, hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô trong năm 2026 đã đến gần công chúng hơn nhờ chiếc cầu nối văn hóa và báo chí . Sự hợp sức giữa các cục nghiệp vụ Bộ Công an, các nhà hát, nghệ sĩ và cơ quan truyền thông với CATP Hà Nội đã làm nên chương trình nghệ thuật chính luận "81 mùa bình yên" kết hợp sân khấu thực cảnh bên hồ Hoàn Kiếm, chương trình thực cảnh lịch sử "Mật lệnh đêm" tại Bảo tàng Công an Hà Nội cùng lễ phát động và Gala cuộc thi sáng tạo video clip "Tổ quốc bình yên" .

Trên màn ảnh nhỏ, bộ phim truyền hình "Tường lửa Tràng An" tái hiện cuộc đấu tranh cam go với tội phạm công nghệ cao đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, trong đó ca khúc nhạc phim "Công an Thủ đô vì bình yên cuộc sống" do chính Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng sáng tác .

Buổi gặp mặt tri ân đầy ắp nụ cười, tình cảm...

Cách đưa pháp luật đến với thế hệ trẻ cũng được làm mới khi CATP Hà Nội phối hợp chặt chẽ cùng Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường và cơ quan báo chí tổ chức hai mùa "Tiết học Gen Z" . Chương trình "Tự hào Hà Nội, sống chuẩn an toàn" thu hút hơn 1,3 triệu học sinh, giáo viên tham gia và đạt 4 triệu lượt xem trực tuyến .

Sang đến chương trình "Chuyến xe, hành trình của những lựa chọn", những bài giảng lý thuyết đã nhường chỗ cho trải nghiệm thực tế khi học sinh trực tiếp đến tìm hiểu tại cơ sở cai nghiện ma túy và kết nối với hàng nghìn học sinh khác qua các điểm cầu .

Cũng trong năm 2026, bên cạnh chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống các lực lượng An ninh nhân dân, Tham mưu, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Tài chính, 70 năm Cảnh sát kinh tế và các đợt xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân khó khăn, CATP Hà Nội đã giành 20 huy chương, bằng khen, xuất sắc đoạt Cúp toàn đoàn kỳ thứ hai liên tiếp tại Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV .

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP cổ vũ NSND Thái Bảo khi hát tặng các đại biểu những khúc ca về Hà Nội

"Đằng sau mỗi sự kiện thành công là công sức, trí tuệ cùng biết bao tình cảm, sự sẻ chia và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, các nhà báo, nghệ sĩ. Dù ở những vị trí, vai trò khác nhau, tất cả những đóng góp đó đều đáng quý và luôn được Công an Thành phố trân trọng, ghi nhớ", Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền bày tỏ .

Buổi gặp mặt hôm nay đầy ắp những cái bắt tay nối tiếp. Giữa khán phòng ấm cúng tối cuối tháng Mười, các đồng chí lãnh đạo, người làm công tác giữ gìn an ninh trật tự, người cầm bút và người nghệ sĩ cùng nắm chặt tay, hẹn nhau ở những dự án mới vì sự bình yên của Hà Nội ...