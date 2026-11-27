ANTD.VN - Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Khu vực số 36 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an TP Hà Nội) phối hợp với Trường Mầm non Hoa Hồng tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm thực hành kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với chủ đề “Bé tập làm lính cứu hỏa” cho 150 em học sinh.

Nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và hình thành kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ cháy, nổ cho trẻ nhỏ ngay từ bậc học mầm non, tại chương trình, cán bộ Đội CC&CNCH Khu vực số 36 đã trực tiếp tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) bằng phương pháp truyền đạt sinh động, gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với tâm lý lứa tuổi của các em học sinh.

Cán bộ Đội CC&CNCH Khu vực số 36 tuyên truyền, phổ biến kiến thức cơ bản về PCCC và kỹ năng thoát nạn cho các em học sinh Trường Mầm non Hoa Hồng.

Thông qua các tình huống giả định trực quan và giao lưu hỏi - đáp sôi nổi, các em nhỏ đã được hướng dẫn cách nhận biết dấu hiệu của đám cháy, ghi nhớ số điện thoại khẩn cấp 114 của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH; đồng thời nắm bắt những kỹ năng thoát nạn cơ bản khi gặp sự cố cháy, nổ như: giữ bình tĩnh, không trốn trong tủ hay gầm giường, dùng khăn ẩm che mũi, miệng và cúi thấp người di chuyển theo lối thoát nạn an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Đội CC&CNCH Khu vực số 36 trình diễn kỹ thuật triển khai dây cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng.

Các em nhỏ thích thú tham quan xe chữa cháy và nghe giới thiệu về các trang thiết bị, dụng cụ cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng tại trụ sở đơn vị.

Cán bộ Đội CC&CNCH Khu vực số 36 giới thiệu cấu tạo, tác dụng của mặt nạ phòng độc cách ly cho các em học sinh.

Điểm nhấn thu hút sự hào hứng của các bạn nhỏ Trường Mầm non Hoa Hồng là phần tham quan, tìm hiểu môi trường công tác, phương tiện và trang thiết bị chuyên dụng ngay tại trụ sở Đội CC&CNCH Khu vực số 36. Dưới sự hướng dẫn tận tình, chu đáo của các cán bộ, chiến sĩ, các em được tận mắt quan sát xe chữa cháy, các thiết bị phá dỡ, lăng vòi chữa cháy, bình dưỡng khí cách ly và chứng kiến cán bộ, chiến sĩ trình diễn kỹ thuật triển khai đội hình cứu nạn, cứu hộ trên cao bằng dây chuyên dụng.

Việc mở cửa trụ sở đơn vị đón tiếp và tổ chức hoạt động trải nghiệm thực tế cho học sinh trên địa bàn là việc làm thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn của Đội CC&CNCH Khu vực số 36 trong thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất” (Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất), đặc biệt là tiêu chí “Gần dân nhất”. Thông qua sự hướng dẫn ân cần, cởi mở và thân thiện, hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH bản lĩnh, nhân văn, hết lòng vì Nhân dân phục vụ đã để lại ấn tượng tốt đẹp, sâu sắc trong lòng các bậc phụ huynh, giáo viên và các em nhỏ.

Chương trình “Bé tập làm lính cứu hỏa” không chỉ mang lại cho các em học sinh Trường Mầm non Hoa Hồng một buổi học tập ngoại khóa bổ ích, lý thú mà còn góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với Nhân dân, lan tỏa sâu rộng phong trào toàn dân tham gia PCCC ngay từ môi trường học đường. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ, giáo viên nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo đảm an toàn PCCC tại cơ sở giáo dục, chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy, nổ, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho trẻ em.