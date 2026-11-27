Nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và hình thành kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ cháy, nổ cho trẻ nhỏ ngay từ bậc học mầm non, tại chương trình, cán bộ Đội CC&CNCH Khu vực số 36 đã trực tiếp tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) bằng phương pháp truyền đạt sinh động, gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với tâm lý lứa tuổi của các em học sinh.
Thông qua các tình huống giả định trực quan và giao lưu hỏi - đáp sôi nổi, các em nhỏ đã được hướng dẫn cách nhận biết dấu hiệu của đám cháy, ghi nhớ số điện thoại khẩn cấp 114 của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH; đồng thời nắm bắt những kỹ năng thoát nạn cơ bản khi gặp sự cố cháy, nổ như: giữ bình tĩnh, không trốn trong tủ hay gầm giường, dùng khăn ẩm che mũi, miệng và cúi thấp người di chuyển theo lối thoát nạn an toàn.
Điểm nhấn thu hút sự hào hứng của các bạn nhỏ Trường Mầm non Hoa Hồng là phần tham quan, tìm hiểu môi trường công tác, phương tiện và trang thiết bị chuyên dụng ngay tại trụ sở Đội CC&CNCH Khu vực số 36. Dưới sự hướng dẫn tận tình, chu đáo của các cán bộ, chiến sĩ, các em được tận mắt quan sát xe chữa cháy, các thiết bị phá dỡ, lăng vòi chữa cháy, bình dưỡng khí cách ly và chứng kiến cán bộ, chiến sĩ trình diễn kỹ thuật triển khai đội hình cứu nạn, cứu hộ trên cao bằng dây chuyên dụng.
Việc mở cửa trụ sở đơn vị đón tiếp và tổ chức hoạt động trải nghiệm thực tế cho học sinh trên địa bàn là việc làm thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn của Đội CC&CNCH Khu vực số 36 trong thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất” (Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất), đặc biệt là tiêu chí “Gần dân nhất”. Thông qua sự hướng dẫn ân cần, cởi mở và thân thiện, hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH bản lĩnh, nhân văn, hết lòng vì Nhân dân phục vụ đã để lại ấn tượng tốt đẹp, sâu sắc trong lòng các bậc phụ huynh, giáo viên và các em nhỏ.
Chương trình “Bé tập làm lính cứu hỏa” không chỉ mang lại cho các em học sinh Trường Mầm non Hoa Hồng một buổi học tập ngoại khóa bổ ích, lý thú mà còn góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với Nhân dân, lan tỏa sâu rộng phong trào toàn dân tham gia PCCC ngay từ môi trường học đường. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ, giáo viên nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo đảm an toàn PCCC tại cơ sở giáo dục, chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy, nổ, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho trẻ em.