ANTD.VN - Đối với khối các trường trung cấp, cao đẳng và trung tâm GDNN - GDTX, bên cạnh học tập văn hóa, học sinh thường xuyên tiếp xúc với hệ thống máy móc, thiết bị điện, xưởng thực hành nghề nghiệp nên công tác phòng ngừa tai nạn thương tích và cháy nổ càng mang tính đặc thù, cấp thiết.

Học sinh thực hành thao tác giữ đáy bình, bóp van xả khí CO₂ đúng kỹ thuật an toàn để dập tắt đám cháy bình gas giả định.

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng sơ cứu ban đầu và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên y tế và học sinh các trường trung cấp, cao đẳng, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn nhấn mạnh: Bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người học và xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh luôn là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của ngành Giáo dục Thủ đô. Đối với khối các trường trung cấp, cao đẳng và trung tâm GDNN - GDTX, bên cạnh học tập văn hóa, học sinh thường xuyên tiếp xúc với hệ thống máy móc, thiết bị điện, xưởng thực hành nghề nghiệp nên công tác phòng ngừa tai nạn thương tích và cháy nổ càng mang tính đặc thù, cấp thiết.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận dụng tối đa thời gian thực hành để nắm vững các thao tác xử lý trong “thời gian vàng” tại hiện trường; đồng thời trở thành những hạt nhân nòng cốt tiếp tục lan tỏa, tập huấn lại cho cán bộ, giáo viên và học sinh tại đơn vị mình sau Hội nghị.

Tại chương trình, với sự trực tiếp truyền đạt và hướng dẫn của Thạc sĩ Vương Thị Hương Giang - Trưởng khoa Điều dưỡng, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội và Thượng tá, Tiến sĩ Ngô Văn Anh - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an thành phố Hà Nội, các đại biểu, thầy cô giáo và học sinh đã được trang bị hai nhóm nội dung chuyên sâu gắn liền với thực tiễn môi trường học đường:

Về công tác phòng, chống tai nạn thương tích và sơ cứu ban đầu: Học viên được cập nhật kiến thức nhận diện nguy cơ tai nạn thường gặp ở lứa tuổi thanh thiếu niên (đuối nước, bỏng, điện giật, chấn thương...) và trực tiếp thực hành quy trình gọi trợ giúp khẩn cấp 115, kỹ thuật hồi sức tim phổi (thổi ngạt, ép tim ngoài lồng ngực) cho nạn nhân đuối nước đúng quy chuẩn ngay tại hiện trường.

Về kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: Báo cáo viên phổ biến các nguyên tắc bảo đảm an toàn phòng cháy tại phòng học, xưởng thực hành; kỹ năng thoát hiểm an toàn trong môi trường khói, khí độc và trực tiếp hướng dẫn thao tác kiểm tra, sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập tắt đám cháy mới phát sinh.