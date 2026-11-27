ANTD.VN - Không chỉ phổ biến các quy định pháp luật, hội nghị tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông do Công an phường Láng phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội tổ chức còn mang đến những trải nghiệm thực tế, giúp người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên trực tiếp rèn luyện kỹ năng điều khiển phương tiện và xử lý tình huống khi tham gia giao thông.

Ngày 27-11, Công an phường Láng phối hợp Đội Cảnh sát giao thông số 3 và Đội Tuyên truyền Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biên Luật trật tự an toàn giao thông và triển khai chiến dịch bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 700 học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn.

Tuyên truyền kỹ năng lái xe an toàn

Sinh viên được tham gia các tình huống thực tế

Tuyên truyền giao thông gắn với thực hành kỹ năng lái xe an toàn

Điểm nhấn của chương trình là phần thực hành kỹ năng lái xe an toàn trên mô hình sa hình được bố trí ngay tại khu vực sân tổ chức hội nghị. Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức qua những bài tuyên truyền lý thuyết, người tham gia được trực tiếp điều khiển xe máy di chuyển qua các chướng ngại vật, nhận biết hệ thống biển báo và thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của cán bộ tuyên truyền.

Trên sa hình được thiết kế với các cọc tiêu nhiều màu sắc, người điều khiển phương tiện phải giữ thăng bằng, làm chủ tốc độ, điều chỉnh tay lái và xử lý linh hoạt khi di chuyển qua những đoạn đường có giới hạn. Các biển báo hiệu lệnh, biển báo nguy hiểm cũng được bố trí tại những vị trí phù hợp, tạo tình huống trực quan để người tham gia thực hành kỹ năng quan sát, nhận diện và chấp hành chỉ dẫn giao thông.

Dưới sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, từng thao tác điều khiển xe được phân tích, hướng dẫn cụ thể. Qua đó, người tham gia có điều kiện nhận biết những lỗi thường gặp khi lái xe như thiếu tập trung, xử lý tay lái chưa linh hoạt, không làm chủ tốc độ hoặc chưa có kỹ năng quan sát bao quát khi di chuyển. Hoạt động thực hành không chỉ tạo không khí sôi nổi, thu hút sự quan tâm của đông đảo người tham dự mà còn giúp những kiến thức về an toàn giao thông trở nên gần gũi, dễ hiểu và dễ ghi nhớ hơn.

Báo cáo viên trao đổi các tình huống

Hội nghị thu hút đông đảo người dân, học sinh, sinh viên tham gia

Đặc biệt, với sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên, hoạt động trải nghiệm có ý nghĩa thiết thực trong việc hình thành thói quen điều khiển phương tiện an toàn ngay từ sớm. Qua những tình huống cụ thể, các em được nhắc nhở về tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, chấp hành biển báo, tín hiệu đèn giao thông, đi đúng phần đường, làn đường và tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện.

Trước đó, tại hội nghị, Công an phường Láng phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn và xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn. Nội dung tập trung làm rõ những quy định pháp luật hiện hành, các hành vi vi phạm phổ biến và hậu quả có thể xảy ra khi người tham gia giao thông thiếu ý thức chấp hành.

Trung tá Nguyễn Trọng Tùng - Phó Trưởng Công an phường Láng phát biểu khai mạc hội nghị

Trong đó, lực lượng chức năng nhấn mạnh những vi phạm tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn như không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi không đúng phần đường, làn đường, điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia, không đội mũ bảo hiểm, dừng đỗ xe sai quy định, phóng nhanh, vượt ẩu và sử dụng điện thoại khi lái xe.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đại diện Công an phường Láng nhấn mạnh, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm của mỗi tổ chức, gia đình và từng người dân. Với đặc thù địa bàn có mật độ dân cư đông, lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, nhiều tuyến đường, ngõ phố có không gian hạn chế, tình trạng ùn tắc và vi phạm trật tự giao thông vẫn là những vấn đề cần được quan tâm giải quyết thường xuyên, quyết liệt và đồng bộ.

Để nâng cao hiệu quả công tác này, Công an phường Láng xác định tuyên truyền, phổ biến pháp luật phải gắn với hướng dẫn kỹ năng thực tế; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố, cơ quan, trường học và hộ kinh doanh trong vận động người thân, gia đình, cộng đồng cùng chấp hành nghiêm quy định. Đặc biệt, cần quan tâm giáo dục ý thức pháp luật giao thông đối với thanh thiếu niên, học sinh và phụ huynh.

Thông qua hội nghị, Công an phường Láng mong muốn mỗi người dân không chỉ nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành pháp luật mà còn trở thành một tuyên truyền viên tích cực trong gia đình và cộng đồng. Những hành động tưởng chừng nhỏ như dừng xe đúng vạch, đội mũ bảo hiểm, nhường đường, không sử dụng rượu bia khi lái xe chính là những yếu tố góp phần tạo nên môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Việc kết hợp tuyên truyền pháp luật với thực hành trên mô hình sa hình là cách làm thiết thực, góp phần đổi mới phương thức phổ biến kiến thức an toàn giao thông tại cơ sở. Qua đó, từng bước xây dựng ý thức tự giác, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, hướng tới mục tiêu phòng ngừa tai nạn, hạn chế vi phạm và giữ gìn trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn phường Láng.