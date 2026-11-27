ANTD - Chợ vẫn họp, người dân vẫn đi lại buôn bán, nhưng ở Bria chỉ một tin đồn cũng có thể biến thành điểm nóng. Giữa nền bình yên mỏng manh ấy, Trung tá Trần Trọng Nguyên cùng 6 sĩ quan Công an Việt Nam thuộc Tổ công tác số 10 đang bám địa bàn tại Phái bộ gìn giữ hòa bình MINUSCA (Cộng hòa Trung Phi). Mỗi hoạt động phối hợp, mỗi lần tiếp xúc với người dân đều góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam trách nhiệm, chuyên nghiệp và thân thiện.

Lực lượng FPU trên xe làm nhiệm vụ tuần tra. Sáng 10/11, khoảng 550 người, chủ yếu là thanh niên, tuần hành qua trung tâm thành phố Bria. Chợ vẫn họp. Lực lượng Liên hợp quốc giám sát an ninh, giữ khoảng cách an toàn với đoàn người. Đến 9h45, đoàn giải tán trong trật tự, hoạt động đi lại không bị gián đoạn. Kế hoạch cho buổi sáng ấy được bắt đầu viết từ chiều 9/11 và được phê duyệt trong đêm. Người tham mưu xây dựng bản lệnh là một sĩ quan Công an Việt Nam, Trung tá Trần Trọng Nguyên.

Năm 2026, bảy sĩ quan Công an nhân dân Việt Nam thuộc Tổ công tác số 10 được Phái bộ điều động về các phân khu, trực tiếp bám địa bàn tuyến cơ sở và tiếp cận cộng đồng. Trung tá Trần Trọng Nguyên (nguyên Phó Trưởng ban Thanh niên Công an nhân dân) là sĩ quan Cảnh sát Liên hợp quốc, phụ trách điều phối đơn vị Cảnh sát vũ trang FPU, khu vực Bria. Vừa đến nơi, các sĩ quan Việt Nam không chỉ phải làm quen với môi trường đa quốc gia mà còn thấy rõ hơn những khó khăn, bất ổn trong đời sống người dân sở tại. Phương tiện FPU làm nhiệm vụ tuần tra tại Bria. Điều khiến Trung tá Trần Trọng Nguyên ấn tượng nhất là sự tương phản. Ở Bangui và Bria, nhìn bề ngoài, chợ vẫn họp, người dân đi lại, buôn bán nhộn nhịp, những nụ cười thân thiện vẫn hiện diện. Nhưng phía sau là cuộc sống thiếu thốn, khan hiếm điện, nước, giá cả đắt đỏ. Căng thẳng âm ỉ trong xã hội xuất phát từ các nhóm vũ trang tranh giành vùng khai thác khoáng sản và những tuyến biên giới phía Bắc, Đông Bắc. Một bức xúc nhỏ, như tranh chấp vùng chăn thả gia súc hay một tin đồn, cũng có thể nhanh chóng thành điểm nóng. “Trong báo cáo tác chiến hằng tuần, chúng tôi thường nhận định ‘tình hình cơ bản ổn định nhưng còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường’ và đó đúng là thực tế”, Trung tá Trần Trọng Nguyên chia sẻ. Tại Phân khu Fertit, Trung tá Nguyên đảm nhiệm công tác điều phối, hành chính và hậu cần các đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình FPU. Công việc giúp anh hiểu hơn cuộc sống và sự yếu thế của người dân, nhất là phụ nữ, trẻ em và những người buộc phải rời bỏ nhà cửa, đến các trại tản cư (IDP) để giữ lấy tính mạng. Bảo vệ họ cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Phái bộ.

Học cách làm việc trong một phái bộ.

Những ngày đầu, Trung tá Trần Trọng Nguyên đối mặt với nhiều thách thức. Các sĩ quan phải nhanh chóng nắm cách vận hành của một phái bộ đa quốc gia, từ cơ cấu các khối dân sự, quân sự, cảnh sát, luồng xử lý thông tin, đến việc chuyển nhiệm vụ gìn giữ hòa bình được Liên hợp quốc ủy quyền (mandate) thành mệnh lệnh cụ thể tại hiện trường. Ngôn ngữ là thách thức tiếp theo. Ở Bangui, tiếng Anh và tiếng Pháp được dùng phổ biến. Tại các phân khu, cán bộ còn phải dùng tiếng Pháp và tiếng Sango tùy đối tượng phối hợp. Điều kiện sinh hoạt, an ninh lại hạn chế việc đi lại, điện, nước. Trước những khó khăn ấy, anh chủ động tìm hiểu cơ cấu, quy trình ngay từ đầu, tuân thủ nghiêm các kênh thông tin, chế độ báo cáo và học hỏi đồng nghiệp quốc tế. Phổ biến nhiệm vụ cho đơn vị FPU. “Tại trụ sở khu vực Bria, tôi phụ trách điều phối, hành chính và hậu cần giữa đơn vị FPU với UNPOL khu vực.” Theo lời anh, công việc chính là soạn lệnh tác chiến hằng tuần cho FPU và lệnh tác chiến đặc biệt cho từng hoạt động như tuần tra đêm, hỗ trợ bảo đảm an ninh cuộc tuần hành ngày 10/11. Lệnh được soạn bằng tiếng Việt rồi dịch sang tiếng Pháp, trình Chỉ huy UNPOL khu vực phê duyệt. Anh đồng thời theo dõi việc thực hiện lệnh, tổng hợp báo cáo ngày của FPU và UNPOL Bria thành báo cáo tuần, báo cáo thực thi lệnh gửi cấp trên. Ngoài ra, anh liên lạc, phối hợp qua radio và Tetra với FPU, UNPOL, lực lượng an ninh nội địa và các lực lượng bạn, trực tiếp cùng đồng nghiệp kiểm tra vị trí gác, tuần tra chung và tham gia tập huấn cấp cứu, vận chuyển thương binh (CASEVAC). Kiểm tra vị trí gác của các sĩ quan FPU và UNPOL. Phối hợp làm việc cùng sĩ quan FPU và đồng nghiệp UNPOL kiểm tra sẵn sàng chiến đấu của FPU. Tập huấn cấp cứu, vận chuyển thương binh (CASEVAC).

Chiều muộn 9/11, chính quyền sở tại đề nghị Phái bộ phối hợp bảo đảm an ninh và hỗ trợ phản ứng nhanh. Lực lượng an ninh nội địa chịu trách nhiệm chính về trật tự công cộng. MINUSCA hỗ trợ trong khuôn khổ nhiệm vụ bảo vệ thường dân, đồng hành cùng lực lượng thực thi pháp luật giám sát việc bảo vệ nhân quyền, đặc biệt với phụ nữ và trẻ em, những người dễ bị tổn thương nhất trong các cuộc xung đột. Ngay trong chiều 9/11, Trung tá Nguyên tham mưu xây dựng lệnh tác chiến đặc biệt. Tư lệnh Cảnh sát Phân khu Fertit phê duyệt trong đêm để triển khai vào sáng hôm sau. Phương châm là răn đe và bảo vệ, không hòa vào đoàn người, các lực lượng phối hợp chặt chẽ qua bộ đàm. Người dân tuần hành tập trung tại điểm xuất phát. Trước giờ xuất phát, thay mặt Tư lệnh, anh phổ biến cho cảnh sát Liên hợp quốc về tuyến đường, các mốc báo cáo và chính sách sử dụng vũ lực. Cùng lực lượng FPU trước khi triển khai nhiệm vụ. Khoảng 550 người, chủ yếu là thanh niên, tuần hành qua trung tâm thành phố rồi giải tán trong trật tự lúc 9h45. Chợ vẫn họp, hoạt động đi lại không bị gián đoạn. Trong đoàn, lực lượng phát hiện hai người mang dao tự chế. UNPOL phối hợp với lực lượng hiến binh sở tại xử lý kịp thời, không để xảy ra bạo lực. Tuần tra chung FPU, UNPOL và lực lượng an ninh nội địa. Từ tình huống này, Trung tá Trần Trọng Nguyên rút ra bốn bài học. Phải chuẩn bị sớm và thống nhất phương án với các bên. Chỉ huy và chế độ báo cáo phải rõ ràng. Lực lượng cần gọn, đủ sức răn đe mà không tạo căng thẳng. Và phải giữ khách quan trong mọi hoàn cảnh. Sau cuộc tuần hành, ban tổ chức gửi lời cảm ơn UNPOL vì sự hỗ trợ và cách làm việc. Với các đồng nghiệp, việc phối hợp giữa UNPOL, FPU và lực lượng an ninh nội địa diễn ra thông suốt, các hoạt động trong tuần hoàn thành theo kế hoạch. Làm việc cùng sĩ quan nhiều quốc gia, Trung tá Nguyên hiểu rằng mỗi văn bản soạn thảo, mỗi ý kiến tham mưu đều mang hình ảnh của Liên hợp quốc và lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Vì thế, anh đặt nguyên tắc làm đúng quy trình, bám sát chuỗi chỉ huy, chuyên nghiệp, liêm chính, tôn trọng đồng nghiệp và người dân.