Công an Thủ đô ra mắt, vận hành ba mũi nhọn công nghệ từ tầm cao đến từng mái nhà

ANTD.VN - Sáng 2/9/2026, kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hội trường Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội trở thành không gian điều hành tác chiến thực tế. CATP đã ra mắt ba giải pháp chuyển đổi số trọng điểm của Công an Thủ đô mở đầu bằng những tình huống nghiệp vụ, phục vụ nhân dân giải quyết trực tiếp trên màn hình điều hành...

Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi lễ ra mắt các giải pháp chuyển đổi số trọng điểm, bao gồm: Dây chuyền sản xuất thiết bị báo cháy không dây; Thí điểm ứng dụng Cảnh sát Hà Nội thông minh; Triển khai giai đoạn 2 giải pháp UAV giám sát an ninh, trật tự.

Sáng nay, CATP Hà Nội đã tổ chức Lễ ra mắt các giải pháp chuyển đổi số trọng điểm, bao gồm: Dây chuyền sản xuất thiết bị báo cháy không dây; Thí điểm ứng dụng Cảnh sát Hà Nội thông minh; Triển khai giai đoạn 2 giải pháp UAV giám sát an ninh, trật tự.

Sự kiện do Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì .

Đến dự có đồng chí Trương Việt Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, đồng chí Cù Ngọc Trang, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, đồng chí Hoàng Văn Bằng, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND Thành phố và Sở Tài chính .

Đại biểu Bộ Công an tham dự có Thiếu tướng Huỳnh Thới An, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Đại tá Hoàng Văn Khoa, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Đại tá Phạm Văn Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Trang bị và Kho vận, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Tham mưu, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Viện Khoa học và Công nghệ, Cục Viễn thông và Cơ yếu, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội .

Đại biểu Công an thành phố Hà Nội có các đồng chí Phó Giám đốc CATP gồm: Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Đại tá Nguyễn Đức Long, cùng chỉ huy các phòng nghiệp vụ trực thuộc .

Sự kiện do Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì.



Những tính năng đột pháp của Hanoi Smart Police

Trên màn hình trung tâm của Trung tâm Thông tin chỉ huy, luồng hình ảnh truyền về từ số 63 phố Lý Thường Kiệt ghi lại cảnh hai người ngồi uống nước rồi nảy sinh cãi vã, chuẩn bị bước vào ẩu đả . Chứng kiến sự việc, một công dân có mặt tại hiện trường mở ứng dụng Cảnh sát Hà Nội thông minh (Hanoi Smart Police) trên nền tảng iHanoi rồi bấm nút khẩn cấp SOS ...

Video giới thiệu các tính năng hữu ích của Hanoi Smart Police

Ngay khoảnh khắc đó, màn hình điện thoại của người dân tự động chuyển sang màu đen để giữ bí mật, tránh đối tượng phát hiện trả thù . Toàn bộ âm thanh và hình ảnh vụ việc vẫn truyền trực tiếp về hệ thống của Công an phường Cửa Nam cùng Trung tâm Thông tin chỉ huy . Chuông báo động reo dồn dập, màn hình trực ban nháy đỏ cảnh báo . Cán bộ trực ban công an phường báo cáo chỉ huy, phát lệnh qua bộ đàm . Chỉ vài phút sau, tổ tuần tra phản ứng nhanh gần đó đã tiếp cận hiện trường, khống chế các đối tượng đưa về trụ sở giải quyết .

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại buổi lễ

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội bắt tay Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cù Ngọc Trang

Tính năng thứ hai được thực nghiệm là Phản ánh hiện trường . Khi phát hiện một hàng nước lấn chiếm hè phố tại số 63 Lý Thường Kiệt gây cản trở người đi bộ, người dân chụp ảnh gửi qua ứng dụng . Nhờ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống tự động nhận diện vị trí và định tuyến tin báo thẳng về Công an phường Cửa Nam . Cán bộ trực ban báo cáo chỉ huy cử tổ Cảnh sát trật tự xuống hiện trường lập biên bản vi phạm, trả lại lối đi thông thoáng . Kết quả xử lý bằng hình ảnh được gửi ngược lên hệ thống để công dân theo dõi công khai .

Bên cạnh hai tiện ích trên, ứng dụng Hanoi Smart Police còn đóng vai trò người trợ lý số đắc lực . Người dân có thể tra cứu bản đồ số để nắm rõ thông tin, số điện thoại của cảnh sát khu vực phụ trách từng tổ dân phố hoặc theo dõi trực tiếp 130 camera giao thông tại các nút giao lớn .

Khi người dân cần làm thủ tục xác nhận cư trú hoặc cấp thẻ căn cước, tổng đài AI 1900.0113 tự động hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, cung cấp địa chỉ trụ sở tại số 73 phố Lê Duẩn và sắp xếp lịch hẹn . Đến giờ hẹn, hệ thống phát số tự động đón công dân vào bàn làm việc . Người dân sau đó chấm điểm sự phục vụ của cán bộ theo 5 mức độ trên màn hình .

Đối với lực lượng công an, phân hệ nội bộ tích hợp bản đồ số 3D/4D do Việt Nam làm chủ mã nguồn, cho phép khai thác các lớp dữ liệu quản trị an ninh theo thời gian thực .

Những tính năng đó được giới thiệu bằng video trực tiếp, mô phỏng tình huống thực tế sống động, chân thật.

"Hanoi Smart Police thiết lập kênh tương tác trực tiếp hai chiều, minh bạch giữa lực lượng Công an với người dân, đưa cán bộ cơ sở đến gần dân nhất."

Giới thiệu tính năng đảm bảo an ninh trật tự bằng UAV với tình huống thực tế

Cuộc truy bám trên không và lưới vây mặt đất

Sau khi theo dõi hoạt động của ứng dụng di động, các đại biểu chứng kiến năng lực tác chiến của giải pháp thiết bị bay không người lái (UAV) giám sát an ninh trật tự giai đoạn 2 .

Tình huống giả định đầu tiên bắt đầu từ đoạn tuyến Vành đai 3 hướng từ Công viên Yên Sở về phía Linh Đàm . Camera gắn trên UAV quét dòng xe cộ bỗng khóa một khung hình đỏ lên ô tô cố tình đi vào làn dừng khẩn cấp .

Toàn bộ hình ảnh biển kiểm soát, loại phương tiện cùng thời gian, tọa độ vi phạm lập tức được thuật toán AI trích xuất, truyền về màn hình chỉ huy để gửi tới lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý theo quy định .

Tình huống thứ hai diễn ra trên trục đường Xã Đàn . UAV tuần tra phát hiện xe máy kẹp ba không đội mũ bảo hiểm, các đối tượng mang theo hung khí nguy hiểm . Thiết bị bay tự động khóa mục tiêu, bám theo hướng di chuyển của xe máy trên đường phố và truyền hình ảnh trực tiếp về màn hình điều hành .

Dựa vào tọa độ UAV dẫn đường, cán bộ chỉ huy liên lạc qua bộ đàm chỉ đạo tổ công tác 141 chốt chặn tại ngã tư Lê Duẩn giao với Xã Đàn đón lõng, dừng phương tiện và vô hiệu hóa đối tượng an toàn .

Mô hình AI tích hợp trên UAV có khả năng nhận diện 12 nhóm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng, từ phương tiện đi sai làn, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm đến phát hiện đám khói hoặc điểm cháy bất thường .

Đây là thành quả nối tiếp giai đoạn thử nghiệm thực tế kéo dài ba tháng từ ngày 1/6/2026 đến ngày 30/8/2026 . UAV phát huy năng lực như mắt thần di động trên bầu trời, bao quát không gian rộng mà camera cố định khó vươn tới .

KẾT QUẢ 90 NGÀY THỬ NGHIỆM UAV (1/6/2026 - 30/8/2026)] Xử lý trực tiếp: 131 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông .

. Chuyển lập hồ sơ phạt nguội: 1.873 trường hợp .

. Hỗ trợ lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý: 2 vụ tai nạn giao thông .

. Thực hiện: 38 lượt thông báo, điều phối lực lượng giải tỏa ùn tắc và các vụ việc phát sinh .

Thiết bị báo cháy không dây cần thiết cho mọi gia đình

Sản phẩm công nghệ thứ ba được bấm nút vận hành là dây chuyền sản xuất thiết bị báo cháy không dây . Sản phẩm ra đời từ đề tài phối hợp nghiên cứu giữa Công an thành phố Hà Nội và Học viện Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ .

Giới thiệu bị báo cháy không dây nhiều tiện ích, giá thành rẻ của CATP Hà Nội

Sau khi trải qua các bước kiểm định gắt gao, sản phẩm được Cục Viễn thông thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá chất lượng, cấp giấy chứng nhận hợp quy . Để chủ động nguồn cung, Công an Thành phố giao Công ty Tháng 8 tổ chức dây chuyền sản xuất trực tiếp tại trụ sở cơ sở 3, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội .

Thuyết minh cơ chế vận hành của thiết bị tại hội trường, Thượng tá Đỗ Văn Mạnh, Phó Giám đốc Tổng Công ty Tháng Tám cho biết ưu thế vượt trội của dòng sản phẩm này nằm ở sự tiện lợi, tính chính xác và giá thành phù hợp với điều kiện kinh tế của người dân .

Thiết bị hoạt động hoàn toàn không dây, dễ dàng lắp đặt tại từng căn hộ, ngõ nhỏ, cơ sở sản xuất hay nhà ở kết hợp kinh doanh . Khi phát hiện nhiệt độ tăng cao hoặc nồng độ khói bất thường, thiết bị phát tín hiệu cảnh báo tại chỗ đồng thời gửi cảnh báo đến các số điện thoại được cài đặt.

Cảnh báo sớm giúp gia đình có thêm thời gian vàng để thoát nạn, tự xử lý đám cháy ban đầu và gọi lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp, giảm thiểu nguy cơ cháy lan gây thiệt hại về người và của cải .

"Chủ động sản xuất thiết bị báo cháy trong nước giúp lực lượng công an kiểm soát chất lượng, hạ giá thành, đưa công nghệ cảnh báo sớm đến từng ngõ nhỏ và từng hộ dân."

Đột phá phương thức phục vụ từ mệnh lệnh của người đứng đầu

Nghi thức bấm nút chính thức đưa ba giải pháp chuyển đổi số vào hoạt động được thực hiện trang trọng với sự tham gia của lãnh đạo UBND Thành phố, Ban Giám đốc CATP, đại diện các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và các sở, ngành liên quan .

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội nêu rõ chuyển đổi số là đột phá chiến lược để xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lấy sự hài lòng và an toàn của nhân dân làm thước đo giá trị cao nhất.

Giám đốc CATP Hà Nội giao 5 nhiệm vụ cụ thể cho Thủ trưởng Công an các đơn vị và Công an cấp xã.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các giải pháp, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm đầu ra.

Các đơn vị phải chủ động phối hợp với các ban ngành hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng hiệu quả ứng dụng Hanoi Smart Police và đưa thiết bị báo cháy không dây đến từng ngõ xóm, hộ gia đình.

Giám đốc CATP cũng chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai giai đoạn 2 dự án UAV giám sát an ninh trật tự, tiếp tục phối hợp nghiên cứu, tích hợp thêm các tiện ích nghiệp vụ thông minh phục vụ tác chiến.

Người đứng đầu CATP nhấn mạnh yêu cầu kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có cách làm sáng tạo, kiên quyết phê bình, chấn chỉnh những đơn vị triển khai hình thức, chậm tiến độ.,,và chỉ đạo các đơn vị tập trung theo dõi, đôn đốc các nhà thầu thi công dự án Lệnh khẩn cấp xây dựng hệ thống 21.671 camera AI giám sát an ninh trật tự và giải quyết 5 điểm nghẽn của thành phố theo đúng kế hoạch .

Trao đổi với báo chí, đồng chí Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đánh giá cao quyết tâm đổi mới của lực lượng Công an Thủ đô. Đồng chí khẳng định Công an thành phố Hà Nội là đơn vị đầu tàu, gương mẫu tiên phong triển khai Nghị quyết 57 của Trung ương. Các sản phẩm chuyển đổi số này đưa vào thực chất đời sống, giúp người dân trực tiếp cảm nhận và thụ hưởng thành quả, kết hợp cùng mạng lưới hơn 21 nghìn camera AI hướng tới xây dựng một Thủ đô văn minh, hiện đại, an toàn và thân thiện.

Cùng chia sẻ về góc độ ứng dụng nghiệp vụ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho biết cả ba giải pháp ra đời đều bắt nguồn từ những đòi hỏi cấp bách của thực tế quản lý đô thị.

Thiết bị báo cháy không dây mang tính tiện ích cao, dễ lắp đặt và giúp người dân phát hiện sự cố từ sớm. Ứng dụng Hanoi Smart Police thiết lập kênh tương tác trực tiếp để giải quyết mọi tình huống của công dân trong thời gian ngắn nhất. Việc ứng dụng UAV tuần tra diện rộng hỗ trợ đắc lực công tác giải quyết ùn tắc giao thông, phát hiện vi phạm trật tự đô thị để xử lý trực tiếp cũng như phạt nguội.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng trao đổi với báo chí bên lề sự kiện

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