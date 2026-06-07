Sau 13 năm, danh hiệu Vua phá lưới giải hạng Nhất lại về tay ngoại binh

ANTD.VN - Ngay trong mùa đầu tiên áp dụng trở lại quy định cho phép ngoại binh góp mặt, giải hạng Nhất quốc gia chứng kiến sự áp đảo của các cầu thủ nước ngoài.

Giải hạng Nhất quốc gia 2025/26 vừa hạ màn với danh hiệu vô địch cùng suất thăng hạng trực tiếp thuộc về CLB Đồng Nai, trong khi Bắc Ninh giành á quân cùng suất đá play-off.

Đáng chú ý ngoài các danh hiệu tập thể, giải hạng Nhất năm nay chứng kiến sự trở lại thống trị của các chân sút ngoại binh trong danh sách Vua phá lưới.

Tiền đạo Brazil - Thaileon Santos giành Vua phá lưới giải hạng Nhất 2025/26, ngay trong mùa đầu tiên áp dụng trở lại quy định cho phép các CLB đăng ký ngoại binh

Theo đó, tiền đạo Brazil - Thaileon Santos của CLB Quy Nhơn Utd giành Vua phá lưới toàn giải với tổng cộng 14 bàn thắng sau 22 vòng đấu. Xếp ngay sau Thaileon là hai đồng hương cùng ghi 10 bàn: Bruno Cunha (Bắc Ninh) và Alex Sandro (Đồng Nai).

Trong top 10 danh sách ghi bàn giải hạng Nhất 2025/26 còn có các ngoại binh khác như Jermie Lynch (quốc tịch Jamaica, CLB TP.HCM, 8 bàn), Joseph Khalio (quốc tịch Trinidad and Tobago, CLB Trẻ PVF-CAND, 7 bàn), hay Sales Da Silva Victor (quốc tịch Brazil, Thanh niên TP.HCM, 5 bàn).

Mùa 2025/26 này, ban tổ chức áp dụng quy định cho phép mỗi CLB đăng ký tối đa 1 ngoại binh (bên cạnh 1 suất cầu thủ nhập tịch và 2 cầu thủ Việt kiều). Điều này nhằm giúp tăng tính cạnh tranh, sức hút cho giải đấu.

Tuy nhiên Thaileon Santos không phải Vua phá lưới đầu tiên trong lịch sử giải hạng Nhất quốc gia Việt Nam.

Trước đó từ mùa 2000/2001, cùng với bước chuyển lên chuyên nghiệp của V-League, giải hạng Nhất đã mở cửa đón ngoại binh. Những cầu thủ ngoại quốc nhanh chóng thể hiện sự áp đảo trước cầu thủ nội về thể lực, thể hình và cả số bàn thắng ghi được.

Giai đoạn từ 2002 đến 2013, có tới 8 mùa giải hạng Nhất chứng kiến ngoại binh giành Vua phá lưới, bao gồm: Robson Lino (Gạch Đồng Tâm Long An, mùa 2002), Diego Moreno Oscar (Hòa Phát Hà Nội, 2004), Felix Ahmed Aboagye (Khatoco Khánh Hoà, 2005), Flavio Dasilva Cruz (Huda Huế, 2008), Eduadro Furrier (Than Quảng Ninh, 2009), Cruz Jogeluiz (SQC Bình Định, 2010), Diabate Souleymane (XSKT Cần Thơ, 2012), Iheroume Uche (Hùng Vương An Giang, 2013).

Từ mùa 2015, ban tổ chức bỏ quy định đăng ký ngoại binh, đưa giải hạng Nhất về thuần túy là sân chơi của cầu thủ Việt. Tới mùa 2025/26, ngoại binh mới được quay trở lại giải đấu hạng hai của Việt Nam.