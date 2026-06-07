Thua Indonesia, U19 Việt Nam thấp thỏm chờ vé vớt bán kết Đông Nam Á

ANTD.VN - Tối 7-6, U19 Việt Nam để thua chủ nhà Indonesia 1-2 tại lượt trận cuối, qua đó mất ngôi nhất bảng cùng tấm vé trực tiếp vào bán kết U19 Đông Nam Á 2026.

Trước giờ bóng lăn, U19 Việt Nam nắm lợi thế khi cùng 6 điểm/2 trận song hơn chủ nhà Indonesia về hiệu số bàn thắng bại (+8 so với +6).

Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi chỉ cần hòa là nhất bảng và có vé bán kết, trong khi Indonesia buộc phải thắng để làm điều tương tự.

Phút 23, Từ pha phá bóng trượt của Lê Tấn Dũng, cầu thủ Reno Salampessy chớp thời cơ rất nhanh khi dắt bóng vào vòng 16m50 về phía cánh phải rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc để mở tỉ số cho Indonesia.

Indonesia (áo đỏ) trong trận thắng U19 Việt Nam 2-1, tối 7-6

14 phút sau tình huống đánh đầu vọt xà của Công Hậu, phút 74, đội trường Quốc Khánh đón đường tạt bóng chuẩn xác của đồng đội, đánh đầu san hòa 1-1 cho U19 Việt Nam.

Trận đấu càng về cuối càng nóng khi thành viên hai đội có nhiều thời điểm thiếu kiềm chế.

Phút 90, trọng tài gây tranh cãi khi phạt 11m sau tình huống Văn Khánh nhảy lên tranh chấp với cầu thủ Indonesia. Có được "cơ hội quý như vàng", Evandra Florasta thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 91 để ấn định chiến thắng 2-1 cho chủ nhà.

Kết quả này giúp Indonesia giành nhất bảng cùng tấm vé trực tiếp vào bán kết. Trong khi U19 Việt Nam buộc phải chờ tranh vé vớt với hai đội nhì bảng còn lại, vốn sẽ được xác định trong hai ngày tới.