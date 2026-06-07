Tuyển Anh chạy đà nhạt nhòa cho World Cup 2026

ANTD.VN - Đội tuyển Anh tiếp tục quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026 bất ổn bằng chiến thắng 1-0 trước New Zealand, trong trận giao hữu diễn ra tại Florida (Mỹ). Dù giành trọn 3 điểm, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel vẫn chưa thể làm hài lòng người hâm mộ.

Sau đợt tập trung hồi tháng 3 với những kết quả gây thất vọng, tuyển Anh bước vào cuộc chạm trán New Zealand cùng mục tiêu tìm lại niềm tin. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn đáng kể, Tam sư nhanh chóng đẩy cao đội hình và chiếm lĩnh quyền kiểm soát bóng ngay từ những phút đầu tiên.

Kane ghi bàn nhưng ĐT Anh vẫn nhạt nhòa chạy đà cho World Cup 2026

Harry Kane là tâm điểm trên hàng công với nhiều pha xuất hiện đúng thời điểm trong vòng cấm. Đội trưởng tuyển Anh từng có cơ hội rất rõ ràng để mở tỉ số nhưng tiếp tục bị Crocombe từ chối trong pha đối mặt.

​

Khi nhiều người bắt đầu nghĩ tới hiệp 1 không bàn thắng, Kane lại chứng minh giá trị của một chân sút hàng đầu. Phút bù giờ thứ ba, Djed Spence thực hiện đường tạt bóng chuẩn xác từ cánh phải. Tiền đạo đang khoác áo Bayern Munich bật cao đánh đầu hiểm hóc vào góc xa, không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá.

​

Pha lập công này đánh dấu bàn thắng thứ 79 của Kane trong màu áo tuyển Anh, tiếp tục nối dài kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển quốc gia.

​

Sau giờ nghỉ, HLV Thomas Tuchel thực hiện quyết định táo bạo khi thay toàn bộ 11 cầu thủ trên sân. Tuy nhiên, tuyển Anh vẫn thiếu sự sắc bén ở những tình huống quyết định. Trong khi đó, New Zealand tổ chức phòng ngự chặt chẽ và duy trì sự tập trung đáng khen ngợi.

​

Không có thêm bàn thắng nào được ghi và trận đấu khép lại với chiến thắng tối thiểu 1-0 dành cho tuyển Anh.

Kết quả này rõ ràng không thể làm hài lòng người hâm mộ Tam sư, nhất là khi trước đó ĐT Anh thua Nhật Bản 0-1 và hòa Uruguay 1-1.

Lúc này, Tam sư còn 1 trận giao hữu nữa trước khi chính thức bước vào World Cup 2026, gặp Costa Rica ngày 11-6. Màn trình diễn vừa qua cho thấy HLV Thomas Tuchel vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn biến tuyển Anh thành một ứng viên thực sự cho chức vô địch thế giới.