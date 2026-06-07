Khai mạc Giải bóng đá nam Thanh niên công nhân năm 2026

Giải đấu là hoạt động thiết thực góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, rèn luyện thể dục thể thao cho thanh niên công nhân; đồng thời tạo cơ hội để đoàn viên thanh niên giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, góp phần xây dựng môi trường làm việc năng động, lành mạnh.

​Giải Bóng đá nam Thanh niên Công nhân năm 2026 tại tỉnh Gia Lai có sự góp mặt 8 đội bóng nam đến từ các doanh nghiệp, công ty và đơn vị trên địa bàn với 97 vận động viên, tạo nên không khí sôi nổi, hào hứng ngay từ những trận đấu đầu tiên.

Giải Bóng đá có sự góp mặt 8 đội bóng nam đến từ các doanh nghiệp, công ty và đơn vị trên địa bàn Gia Lai

​Các đội bóng sẽ thi đấu theo hình thức loại trực tiếp để chọn ra đội Vô địch, đội Nhì và đội Ba của giải. Đội giành chức vô địch sẽ nhận được Cup, huy chương vàng, phần thưởng trị giá 20 triệu đồng và phần quà; giải Nhì giành bảng danh vị, bộ huy chương bạc, phần thưởng trị giá 10 triệu đồng và phần quà; giải Ba nhận bảng danh vị, bộ huy chương đồng, phần thưởng trị giá 5 triệu đồng và phần quà.

​Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng đã tham gia tranh tài với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu, những pha bóng đẹp mắt, kịch tính.

​Ngày hội “Thanh niên công nhân – Lan tỏa năng lượng tích cực” năm 2026 được tổ chức tại 3 địa phương gồm: Phú Thọ (30,31/5), Gia Lai (6,7/6), và Tp. Hồ Chí Minh (13,14/6), dự kiến thu hút hơn 6.000 thanh niên công nhân.