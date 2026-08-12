Hàng không tăng tải dịp nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày

ANTD.VN -Dịp nghỉ lễ Quốc khánh tới đây, người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày liên tiếp, dự báo nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng cao.

Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, các hãng hàng không trong nước đều lên kế hoạch tăng tải hàng chục nghìn chỗ ngồi, đảm bảo cung ứng trong những ngày nghỉ lễ.

Cụ thể, Vietnam Airlines Group sẽ bổ sung 60.000 chỗ trong dịp Quốc khánh 2/9, nâng tổng tải cung ứng dịp cao điểm này lên gần 725.000 chỗ trên toàn mạng bay để phục vụ lượng khách tăng cao trong kỳ nghỉ lễ.

Theo đó, Vietnam Airlines Group sẽ khai thác hơn 3.600 chuyến bay trong giai đoạn này, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn lực bổ sung được ưu tiên cho các chặng giữa Hà Nội, TP.HCM và những điểm đến có lượng khách lớn như Đà Nẵng, Cam Ranh, Huế, Đà Lạt, Phú Quốc...

Hành khách được khuyến nghị hoàn tất thủ tục trước chuyến bay qua website, ứng dụng di động hoặc kiosk tự làm thủ tục tại sân bay.

Dự báo nhu cầu đi lại dịp nghỉ lễ Quốc khánh tới đây tăng cao, hàng không tăng tải hàng nghìn chuyến bay để đáp ứng nhu cầu

Đại diện Vietnam Airlines cho hay, sau mùa hè, thị trường hàng không nội địa vẫn duy trì đà tăng khi dịp Quốc khánh 02/9 là đợt nghỉ dài cuối cùng trong năm. Xu hướng du lịch ngắn ngày kết hợp thăm thân trong dịp lễ ngày càng rõ nét, khiến lượng đặt chỗ trên nhiều chặng bay tăng nhanh ngay từ đầu tháng 8. Việc bổ sung tải từ sớm giúp Vietnam Airlines mở rộng lựa chọn cho hành khách trên các đường bay có lượng khách lớn, góp phần ổn định nguồn cung của thị trường.

Bên cạnh việc tăng tải phục vụ cao điểm Quốc khánh, Vietnam Airlines cũng chủ động điều chỉnh kế hoạch khai thác trên các đường bay quốc tế và nội địa theo nhu cầu thị trường. Từ ngày 16/8, Hãng sẽ khai thác sớm đường bay TP.HCM - Colombo khi nhu cầu đi lại giữa Việt Nam và Sri Lanka tăng nhanh.

Ở mạng bay nội địa, Vietnam Airlines chuẩn bị khôi phục đường bay Cần Thơ - Đà Lạt từ ngày 19/8, ngay sau khi Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (Lâm Đồng) khai thác trở lại.

Việc tăng tải được triển khai trong bối cảnh chi phí khai thác của ngành hàng không vẫn ở mức cao, đặc biệt là giá nhiên liệu bay. Vietnam Airlines sắp xếp đội tàu bay và nguồn lực để tăng chuyến trên nhiều đường bay trọng điểm, bảo đảm khai thác phục vụ đi lại của người dân.

Tương tự, Vietjet Air cho hay, Hãng dự kiến bổ sung 82.000 chỗ, tương đương 400 chuyến bay trên các đường bay trong nước và quốc tế trong dịp cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh. Ước tính trong thời gian từ 26/8 đến 5/9/2026, Vietjet sẽ cung cấp hơn 4.400 chuyến bay đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch, thăm thân của người dân và du khách trong kỳ nghỉ.

Các chuyến bay tăng cường tập trung trên những đường bay kết nối TP.HCM, Hà Nội với các trung tâm kinh tế, du lịch và điểm đến được yêu thích như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Huế, Đà Lạt…, mang đến thêm nhiều lựa chọn về thời gian và hành trình cho hành khách trong giai đoạn cao điểm.

Trước nhu cầu đi lại được dự báo tăng cao trong kỳ nghỉ Quốc khánh, đặc biệt trên các đường bay kết nối các thành phố lớn với các điểm đến du lịch, Vietjet chủ động bố trí đội tàu bay, nguồn lực khai thác và tăng cường nhân sự tại các sân bay, sẵn sàng phục vụ hành khách trong những ngày cao điểm.

Các hãng hàng không đều khuyến cáo, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh dự báo nhu cầu đi lại của người dân tăng cao nên hành khách nên chủ động thời gian. Hành khách cũng có thể tiết kiệm thời gian bằng cách làm thủ tục trực tuyến qua ứng dụng của các hãng hoặc VNeID trước chuyến bay để rút ngắn thời gian làm thủ tục an ninh và lên máy bay.