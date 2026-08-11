Công đoàn đồng ý nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày liên tục

ANTD.VN - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có văn bản phản hồi về đề xuất phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027, đồng ý với phương án nghỉ 7 ngày liên tục.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có văn bản trả lời Công văn số 8490/BNV-CVL của Bộ Nội vụ về việc lấy ý kiến phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027.

Theo đó, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất chọn phương án 1: Nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết. Nghỉ bù 2 ngày theo quy định. Tổng thời gian nghỉ là 7 ngày (từ ngày 4 - 10/2/2027).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, phương án nghỉ 7 ngày phù hợp với quy định của pháp luật; số ngày nghỉ phù hợp để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuận lợi cho việc di chuyển về quê đón Tết, nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động; đồng thời tạo điều kiện để người lao động trở lại làm việc đúng thời gian, góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Do vậy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất với đề xuất của Bộ Nội vụ: Căn cứ điều kiện thực tế, người sử dụng lao động lựa chọn nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi hoặc 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi hoặc 3 ngày cuối năm Bính Ngọ và 2 ngày đầu năm Đinh Mùi.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề nghị Bộ Nội vụ công bố luôn phương án nghỉ Ngày Chiến thắng (ngày 30/4/2027) và Ngày Quốc tế lao động (ngày 1/5/2027) theo quy định tại Điều 112 Bộ luật Lao động 2019.

Việc công bố đầy đủ, tổng thể các dịp nghỉ lễ dài có nghỉ bù vào ngày làm việc để các doanh nghiệp cho người lao động nghỉ theo lịch của công chức, viên chức và chủ động sắp xếp hoạt động sản xuất, kinh doanh.